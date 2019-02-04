ຄວາມພະຍາຍາມຍົກຍ້າຍກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຢູ່ໃນເມືອງທາວສວີລ
ຂອງອອສເຕຣຍເລຍ ໃນລັດທີ່ມີອາກາດຮ້ອນທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງ
ຄວິນແລນ ຫຼັງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ເປີດປະຕູເຂື່ອນນ້ຳ ຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້.
ປະຕູນ້ຳຂອງເຂື່ອນເມືອງ ໄດ້ເປີດອອກ ເພື່ອປ້ອງກັນແມ່ນ້ຳຣອສ ລົ້ນຕາຝັ່ງຖ້ວມ
ເອົາຊານເມຶອງຈຳນວນນຶ່ງ.
ເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ຢູ່ເມືອງທາວສວິລ ໄດ້ຖືກປະປ່ອຍປາດ ສະຈາກໄຟຟ້າ ແລະຕັດຂາດ
ຈາກນ້ຳຖ້ວມຖະໜົນ.
ບັນດາທິມກູ້ໄພ ພາກັນໄຊ້ເຮືອ ແລະເຮລິຄອບເຕີ ຍົກຍ້າຍຫຼາຍພັນຄົນອອກຈາກ
ເມືອງທາວສວິລ ທີ່ມີບ້ານເຮືອນ 82,000 ຫຼັງ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານ 400 ຄົນ ໄດ້ພາ
ກັນປະຕິບັດງານແຈກຢາຍຖົງຂີ້ຊາຍແກ່ບ້ານເຮືອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພນ້ຳຖ້ວມ.
ຫ້ອງການພະຍາກອນອາກາດອອສເຕຣຍເລຍ ໄດ້ອອກ “ເຕືອນໄພອັນຕະລາຍທີ່
ຮ້າຍແຮງ” ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນພາກັນຊອກຫາທີ່
ຢູ່ອາໃສຢູ່ບ່ອນສູງກວ່າ.
ຖະແຫຼງການໂດຍຫ້ອງການກ່າວເພີ້ມວ່າ ໄດ້ມີ “ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊີວິດ ແລະຊັບ ສົມບັດ.”
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