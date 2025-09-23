ວີໂອເອພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນ ເປັນເວລາ 30 ນາທີ. ພວກເຮົາສະເໜີຂ່າວ ຂໍ້ມູນ ແລະລາຍງານທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດລາວ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເອເຊຍແລະຂົງເຂດອື່ນໆຂອງໂລກ ຕະຫລອດທັງບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະລາຍການເພງຕາມຄຳຂໍຂອງທ່ານຜູ້ຟັງ.
ຕອນຕ່າງໆຂອງເລື້ອງ
-
ກັນຍາ ໒໒, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
-
ກັນຍາ ໑໙, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
-
ກັນຍາ ໑໘, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
-
ກັນຍາ ໑໗, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
-
ກັນຍາ ໑໖, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
-
ກັນຍາ ໑໕, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ