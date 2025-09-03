ວີໂອເອພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນ ເປັນເວລາ 30 ນາທີ. ພວກເຮົາສະເໜີຂ່າວ ຂໍ້ມູນ ແລະລາຍງານທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດລາວ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເອເຊຍແລະຂົງເຂດອື່ນໆຂອງໂລກ ຕະຫລອດທັງບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະລາຍການເພງຕາມຄຳຂໍຂອງທ່ານຜູ້ຟັງ.
ຕອນຕ່າງໆຂອງເລື້ອງ
ກັນຍາ ໐໒, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ກັນຍາ ໐໑, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ສິງຫາ ໒໙, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ສິງຫາ ໒໘, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ສິງຫາ ໒໗, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ສິງຫາ ໒໖, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ