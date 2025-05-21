ວີໂອເອພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນ ເປັນເວລາ 30 ນາທີ. ພວກເຮົາສະເໜີຂ່າວ ຂໍ້ມູນ ແລະລາຍງານທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດລາວ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເອເຊຍແລະຂົງເຂດອື່ນໆຂອງໂລກ ຕະຫລອດທັງບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະລາຍການເພງຕາມຄຳຂໍຂອງທ່ານຜູ້ຟັງ.
ຕອນຕ່າງໆຂອງເລື້ອງ
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ພຶດສະພາ ໒໐, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
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ພຶດສະພາ ໑໙, ໒໐໒໕
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ພຶດສະພາ ໑໖, ໒໐໒໕
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ພຶດສະພາ ໑໕, ໒໐໒໕
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ພຶດສະພາ ໑໔, ໒໐໒໕
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ພຶດສະພາ ໑໓, ໒໐໒໕
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