ວີໂອເອພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນ ເປັນເວລາ 30 ນາທີ. ພວກເຮົາສະເໜີຂ່າວ ຂໍ້ມູນ ແລະລາຍງານທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດລາວ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເອເຊຍແລະຂົງເຂດອື່ນໆຂອງໂລກ ຕະຫລອດທັງບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະລາຍການເພງຕາມຄຳຂໍຂອງທ່ານຜູ້ຟັງ.
ຕອນຕ່າງໆຂອງເລື້ອງ
-
ພຶດສະພາ ໑໕, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
-
ພຶດສະພາ ໑໔, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
-
ພຶດສະພາ ໑໓, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
-
ພຶດສະພາ ໑໒, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
-
ພຶດສະພາ ໐໙, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
-
ພຶດສະພາ ໐໘, ໒໐໒໕
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ