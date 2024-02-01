ເກືອບວ່າທຸກໆມື້ ກຳປັ່ນຈີນໄດ້ແລ່ນຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳ ອ້ອມຮອບເກາະໄຕ້ຫວັນແລະເຮືອບິນລົບກໍບິນມຸ່ງໜ້າໄປຍັງເກາະດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ຈະບິນກັບ. ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າພວກເຂົາຫາກທຳການໂຈມຕີ? ນັ້ນຄືລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ກອງທັບໄຕ້ຫວັນໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບທາງທະເລ ພາກພື້ນດິນ ແລະອາກາດເປັນເວລາ 2 ມື້ ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອຝຶກແອບໃນການປ້ອງກັນ ການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການກະກຽມລ່ວງໜ້າທຳນອງນີ້. ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກຂ່າວພາກັນມອງເບິ່ງຈາກເຮືອໄວທີ່ຕິດຕາມໄປນັ້ນ ກຳປັ່ນວາງທຸ່ນລະເບີດ ກໍໄດ້ປ່ອຍລະເບີດປອມຢ່າງໜ້ອຍ 6 ລູກອອກມາຕາມລາງທີ່ຢູ່ທ້າຍກຳປັ່ນ.
ພົນຕີຊຸນ ລີ ຟາງ (Sun Li-fang) ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວຕໍ່ພວກທີ່ຖານທັບເຮືອຊູໂອຢິງ (Zuoying) ໃນພາກໃຕ້ຂອງໄຕ້ຫວັນວ່າ ການກະທຳຂອງຈີນເມື່ອໄວໆມານີ້ ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຊຶ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ໝົດທັງຂົງເຂດ ບ່ອນທີ່ການຄ້າ ໃນມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ ໄດ້ຖືກສົ່ງຜ່ານ ຊ່ອງແຄບທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 160 ກິໂລແມັດ ທີ່ແບ່ງແຍກໄຕ້ຫວັນອອກຈາກຈີນ.
“ການກະທຳແບບຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍລຳພັງພຽງຝ່າຍດຽວອາດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ” ນາຍພົນຊຸນ ກ່າວ. “ດັ່ງນັ້ນພວກຈີນຄອມມູນິສຄວນຈະຢຸດເຊົາໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບການກະທຳເພື່ອບ່ອນທຳລາຍເຫຼົ່ານີ້.
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