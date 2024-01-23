ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານຕາລີບານໃນປະເທດອັຟການິສຖານທີ່ທຸກຍາກ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນອອກຈາກວຽກການຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາສະໜາອິສລາມ ທີ່ກຳນົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ ຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນອັຟການິສຖານທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ UNAMA ໄດ້ຈົດບັນທຶກກ່ຽວກັບການປົດແມ່ຍິງອອກຈາກວຽກໃນລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງສິດທິມະນຸດສະບັບຫຼ້າສຸດ ທີ່ກວມເອົາໄຕຣມາດສຸດທ້າຍ ຂອງປີ 2023 ຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍໆລ້ານຄົນ ຍັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ.
“ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງສືບຕໍ່ບັງຄັບແລະປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ຕໍ່ສິດທິໃນການເຮັດວຽກ ການສຶກສາ ແລະອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນທາງໄປມາຂອງພວກແມ່ຍິງ” ອີງຕາມບົດລາຍງານ.
ອົງການ UNAMA ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ກະຊວງເຜີຍແຜ່ສິນທຳແລະປ້ອງກັນບາບຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແມ່ນເປັນຜູ້ມີບົດບາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ເພື່ອຂັດຂວາງແມ່ຍິງບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກ ຫຼືເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ຫຼືມີຜູ້ຊາຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ.