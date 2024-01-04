ກອງທັບຈີນ ຈະທຳການລາດຕະເວນ ຕາມປົກກະຕິ ດ້ວຍກອງທັບເຮືອ ແລະກອງທັບອາກາດຂອງຕົນ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແຕ່ວັນພຸດຫາວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກອງບັນຊາການທະຫານຮ່ວມ ໃນເຂດພາກໃຕ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນເລື້ອງເຂດນ້ຳແດນດິນ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ກອງບັນຊາການຮ່ວມກ່າວວ່າ ທະຫານທີ່ປະຈຳການ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ກຽມພ້ອມ ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນທຸກເວລາ ແລະຈະປົກປ້ອງອະທິປະໄຕຂອງປະເທດ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສິດທິທາງທະເລ.
ການລາດຕະເວນນີ້ຍັງຈະແນໃສ່ເພື່ອສະກັດກັ້ນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ລົບກວນຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ແລະສ້າງ “ຈຸດຮ້ອນຮົນ” ຂຶ້ນ ກອງທັບຈີນກ່າວ ຢູ່ໃນບັນຊີ ວີແຊດ ຂອງກອງບັນຊາການຮ່ວມໃນເຂດພາກໃຕ້.
ການຊ້ອມລົບມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຈີນປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນກັບຟີລິບປີນ. ປະເທດທັງສອງ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ຕ່າງກໍໄດ້ກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບການປະເຊີນໜ້າທີ່ສຳຄັນທາງທະເລ.
ຟີລິບປີນແລະສະຫະລັດ ເລີ້ມການລາດຕະເວນຮ່ວມເປັນເວລາ 2 ມື້ໃນທະເລຈີນໃຕ້ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີທ່າທາງວ່າໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈໃຫ້ແກ່ຈີນ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຟີລິບປິນກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ທ້າທາຍຍຸແຍ່ ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການກ່າວຫາຂອງຈີນ ທີ່ວ່າ ມະນີລາໄດ້ບຽດຢຶດເອົາດິນແດນຂອງປັກກິ່ງ.
ຈີນໄດ້ເຕືອນຟີລິບປິນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ກ່ຽວກັບການລ່ວງລ້ຳຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ປັກກິ່ງຖືວ່າເປັນດິນແດນຂອງຕົນ. ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດເກືອບທັງໝົດຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໃນຂະນະທີ່ຟີລິບປິນໄດ້ກ່າວເຖິງທະເລຈີນໃຕ້ໃນເຂດດັ່ງກ່າວວ່ານອນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຕົນ ໃນທະເລຟີລິບປິນຕາເວັນຕົກ.
ຈີນກ່າວວ່າ ຟີລິບປິນແມ່ນກາງຕໍ່ການສະໜັບສະໜຸນ ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອສືບຕໍ່ຍົ້ວຍຸທ້າທາຍຈີນ.