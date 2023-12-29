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ປາກິສຖານ ສັ່ງຫ້າມການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມັກຄີ ກັບ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 'ທີ່ຖືກກົດຂີ່'

ແຟ້ມພາບ - ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ກຽມປ່ອຍໂຄມໄຟລອຍ ທີ່ເຮັດເອງໃນບ້ານ ໃນລະຫວ່າງການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ ໃນເມືອງ Lahore, ປາກິສຖານ,​ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2015.
ແຟ້ມພາບ - ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ກຽມປ່ອຍໂຄມໄຟລອຍ ທີ່ເຮັດເອງໃນບ້ານ ໃນລະຫວ່າງການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ ໃນເມືອງ Lahore, ປາກິສຖານ,​ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2015.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຮັກ​ສາການຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ອັນວາ-ອຸລ-ຮັກ ກາກາ(Anwar-ul-Haq Kakar) ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ​ນີ້​ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຫ້າມ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ ບໍ່ໃຫ້​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ​ປີ​ໃຫມ່ເພື່ອສະແດງຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ​ຊາວປາ​ແລັ​ສ ໄຕ​ນ໌ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອລ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ປະຕິບັດ​ການ​ທາງທະ​ຫານ​ ​ເພື່ອ​ທໍາ​ລາຍລ້າງ ກຸ່ມຮາມາສ ໃນ​ເຂດ ກາຊາ​.

ທ່ານ ກາກາ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ ທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານວ່າ
"ຊາວປາກິສຖານທັງຫມົດ ແລະໂລກມຸສລິມ ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບແຫ່ງຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ສຸດ ຕໍ່ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ບໍ່ມີອາວຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສັງຫານບັນດາເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນເຂດ ກາຊາ ແລະ ເວັສແບ້ງ."

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ "ຍ້ອນສະຖານະການທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ໃນ ປາແລັສໄຕນ໌ ແລະເພື່ອສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບອ້າຍນ້ອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຂອງພວກເຮົາ, ຈະມີການສັ່ງຫ້າມໃນທົ່ວປະເທດ ຕໍ່ການຈັດງານທຸກປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເຫລີມສະຫລອງປີໃຫມ່,"

ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ມຸ​ສ​ລິມ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ​ລວມທັງ​ປາ​ກີ​ສຖານ, ​ຕ່າງກໍ​ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ການ​ທະຫານ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ​ຂອງ ອິສຣາ​ແອລ ​ແລະ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຢຸດຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ໃນທັນທີ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ແກ້​ໄຂ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ​ ທີ່​ຈະຕາມມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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