ກຳລັງຂອງສະຫະລັດໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ອີຣານໜຸນຫຼັງ 5 ຄົນຂະນະທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນໂຈມຕີ ໃນອີຣັກ ຂະນະທີ່ຈຳນວນການໂຈມຕີຕໍ່ກຳລັງສະຫະລັດໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 76 ຄັ້ງນັບແຕ່ກາງເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ.
ຮອງໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ຊາບຣີນາ ຊິງ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກຳລັງສະຫະລັດ ໄດ້ພົບເຫັນພວກຫົວຮຸນແຮງ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຂະນະທີ່ພວກເຂົາກຳລັງຈະສົ່ງໂດຣນໂຈມຕີ ແລະກໍໄດ້ຍິງອາວຸດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດ ສັງຫານພວກເຂົາ.
“ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ....... ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ແລະຍ້ອນວ່າພວກເຮົາມີສິດທິຢ່າງຖືກຕ້ອງຊອບທຳໃນການປ້ອງກັນໂຕ ພວກເຮົາຈຶ່ງເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ” ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມ.
ພວກຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານຍິງລະບົບຈະຫຼວດໂຈມຕີ 2 ຄັ້ງ ຕໍ່ກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເປົ້າໝາຍນຶ່ງແມ່ນ Rumalyn Landing Zone ແລະອີກເປົ້າໝາຍນຶ່ງແມ່ນທີ່ຕັ້ງຂອງກຳລັງໃນເຂດຊາແດັດດີ (Shadaddi). ການໂຈມຕີທັງສອງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໃດບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ຫຼືສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
“ອີຣ່ານ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນທີ່ສຸດ” ໃນການໂຈມຕີໃສ່ກຳປັ່ນທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນທະເລແດງ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
“ນີ້ແມ່ນບັນຫາສຳລັບໂລກທັງມວນ” ທ່ານກ່າວເພີ້ມຕື່ມ.
ຄວາມຮຸນແຮງເທື່ອຫຼ້າສຸດໃນອີຣັກແລະຊີເຣຍ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໃນເຢເມນ ຍິງໂຈມຕີກຳປັ່ນການຄ້າ 3 ລຳໃນທະເລແດງດ້ວຍລູກສອນໄຟ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະໃນອັນທີ່ອາດຈະເປັນການເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຕໍ່ການໂຈມຕີທາງທະເລທີ່ມີມາເປັນລຳດັບຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບສົງຄາມ ເປັນເວລາ 2 ເດືອນ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຮາມາສ.