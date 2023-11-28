ຜູ້ນຳສະຫະປະຊາຊາດ ຜັກດັນໃຫ້ການຢຸດຍິງ ໃນເຂດກາຊາ ເປັນການຢຸດຍິງ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ (Antonio Guterres) ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຢຸດຍິງເພື່ອມະນຸດສະທໍາຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ປາແລັສໄຕນ໌ ແທນທີ່ຈະເປັນການຢຸດຊົ່ວຄາວ, ເນື່ອງຈາກວ່າ "ໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນ ກາຊາ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນທຸກມື້" ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ແຫລ່ງຂ່າວດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອີຈິບ ກ່າວວ່າ ບັນດານັກເຈລະຈາຂອງອີຈິບ, ກາຕາ ແລະ ສະຫະລັດ ໃກ້ຈະບັນລຸກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຂະຫຍາຍເວລາການຢຸດຍິງ 4 ມື້ ໃນເຂດກາຊາ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນຈັນ, ທ່າມກາງຄວາມກົດດັນຈາກທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃຫ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ເຊິ່ງຢຸດຊົ່ວຄາວການສູ້ລົບ ເປັນເວລາ 7 ອາທິດ.
ໂຄສົກຂອງທ່ານ ກູເຕເຣັສ ທ່ານ ສະເຕບຟານ ດູຈາຣິກ (Stephane Dujarric) ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ການເຈລະຈາ ທີ່ນໍາໄປສູ່ຂໍ້ຕົກລົງຈະຕ້ອງດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຢຸດຍິງເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ຢ່າງສົມບູນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດກາຊາ, ອິສຣາແອລ ແລະພາກພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ".
"ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ໄປ ໃນທຸກວິທີທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້," ທ່ານກ່າວ.
ທ່ານ ດູຈາຣິກ ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ຈັບໄວ້ ທັນທີ ແລະໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ.