ອິສຣາແອລ ກ່າວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບບັນຊີລາຍຊື່ໂຕປະກັນທີ່ມີແຜນການຈະຖືກປ່ອຍໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ໃນມື້ນີ້ແລ້ວ.
ການປ່ອຍໂຕປະກັນຮອບທີ 3 ມີຂຶ້ນໃນມື້ທີສາມ ຂອງການຢຸດຍິງເປັນເວລາ 4 ມື້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອິສຣາແອລໄດ້ກວດເບິ່ງບັນຊີລາຍຊື່ ແລະໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ຄອບຄົວຕົວປະກັນຊາບ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຈາກຫ້ອງການປະສານງານກ່ຽວກັບໂຕປະກັນແລະຜູ້ຫາຍສາບສູນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ກ່າວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ ກຳລັງອິສຣາແອລໄດ້ຍິງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ເສຍຊີວິດຢ່າງນ້ອຍ 6 ຄົນ ເມື່ອຄືນທີ່ແລ້ວ ຢູ່ໃນເຂດເວັທແບັງ.
ກຸ່ມຮາມາສໄດ້ປ່ອຍໂຕປະກັນ 17 ຄົນ ໃນຕອນແລງຂອງມື້ວັນເສົາວານນີ້ 13 ຄົນເປັນຊາວອິສຣາແອລ ແລະຊາວໄທ 4 ຄົນ. ໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ ຄືຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດມື້ນີ້ ອິສຣາແອລໄດ້ປ່ອຍນັກໂທດປາແລັສໄຕນ໌ 39 ຄົນ.
ໂຕປະກັນໄດ້ຖືກປ່ອຍຊ້າກວ່າທີ່ຄາດໝາຍໄວ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງໄດ້ກ່າວຫາອິສຣາແອລວ່າ ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງການແລກປ່ຽນ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວອ້າງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລໄດ້ປະຕິເສດ.