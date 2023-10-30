ກອງທັບອາກາດ ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຫຼາຍກວ່າ 600 ແຫ່ງໃນເຂດກາຊາໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໃນ ຊີເຣຍ ແລະ ເລບານອນ. ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ “ການໂຈມຕີນັ້ນແມ່ນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກທັງສອງປະເທດນັ້ນ.
ກອງກຳລັງປ້ອງກັນ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ໃນລະຫວ່າງການປະທະກັນກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍໃນເຂດກາຊາ, ກອງກຳລັງປ້ອງກັນອິສຣາແອລ ໄດ້ສັງຫານພວກກໍ່ການຮ້າຍຫຼາຍສິບຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລີ້ຢູ່ໃນຕຶກອາຄານ ແລະ ອຸໂມງ ແລະ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຈມຕີກອງທະຫານ.” ກຸ່ມຮາມາສຍັງໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງເຂດກາຊາ.
ອົງການ Save the Children ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຂດກາຊາໃນສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ “ໄດ້ກາຍຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຂດຄວາມຂັດແຍ້ງທົ່ວໂລກປະຈຳປີນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019.” ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກາຊາ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບລົດຖັງຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຊາຍຝັ່ງພາກຕາເວັນຕົກຂອງດິນແດນປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂະຫຍາຍການບຸກລຸກທາງພື້ນດິນໃນທົ່ວເຂດຊາຍແດນພາກຕາເວັນອອກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ໂຈມຕີລົດຖັງຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະ ໄດ້ເຍາະເຢີ້ຍລາຍງານທີ່ວ່າກອງທະຫານ ອິສຣາແອລ ໄດ້ບຸກເລິກເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ. ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານໃດແມ່ນສາມາດຖືກຢືນຢັນໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ.
ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ປະກາດການຮຽກຮ້ອງອັນຮີບດ່ວນອີກຄັ້ງໃນວັນອາທິດວານນີ້ເພື່ອໃຫ້ພົນລະເຮືອນ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນເຂດກາຊາ ອົບພະຍົບໄປທາງພາກໃຕ້ຊົ່ວຄາວ, ຫ່າງຈາກຈຸດສູນກາງຂອງສົງຄາມຕໍ່ກຸ່ມ ຮາມາສ.
ຫົວໜ້າໂຄສົກ ພົນເຮືອຕີ ແດນຽລ ຮາກາຣີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ການຍົກຍ້າຍໄປພາກໃຕ້ແມ່ນເພື່ອຄວາມປອດໄພສ່ວນຕົວ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານທາງໂທລະພາບວ່າ “ມື້ນີ້ພວກເຮົາຂໍຢໍ້າວ່ານີ້ແມ່ນການຮຽກຮ້ອງທີ່ຮີບດ່ວນ”. ທ່ານຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າຈຳນວນປະຊາຊົນທີ່ຢືນຢັນວ່າຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນໃນ ກາຊາ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາໃນພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລແມ່ນ 239 ຄົນ.