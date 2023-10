ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Accountable

NEWS WORDS: ACCOUNTABLE

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

This week news word is about how government works in a democratic society.

ຄຳ​ສັບ​ໃນ​ຂ່າວ​ຂອງ​ອາ​ທິດນີ້ ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ.

ACCOUNTABLE

ACOUNTABLE: ອັກຄາວທະໂບ

The people in Britain voted in June to leave the European Union or EU. The Leave movement believed the EU, based in Brussels, Belgium makes too many rules for Britain. It also argued that EU leaders are not accountable to the British government or its citizens.

ປະຊາຊົນຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ ໄດ້ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງໃນເດືອນມິຖຸນາ ເພື່ອອອກ ຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື EU. ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອອອກຈາກ​ກຸ່ມ ເຊື່ອວ່າ EU ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ນະຄອນ ບັຣສເຊີລ ປະເທດ ແບລຢ້ຽມ, ໄດ້​ສ້າງກົດລະ ບຽບຫລາຍຢ່າງໂພດສຳລັບ ອັງກິດ. ເຂົາ​ເຈົ້າຍັງໂຕ້ຖຽງວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳ EU ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດຖະບານ ອັງກິດ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງເຂົາ ເຈົ້າ.

Accountable means being required to explain your actions or decisions.

Accountable ໝາຍເຖິງ ການ​ຖືກ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ອະ​ທິ​ບາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ກະ​ທຳ ຫຼື ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

In a democratic society, it is expected the government will be held accountable for its actions and policies.

ໃນສັງຄົມປະຊາທິປະໄຕ, ມັນເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ລັດຖະບານຈະ​ຖືກນຳ​ມາ​ຮັບ​ຜິດຊອບສຳລັບການ​ດຳ​ເນີນ​ການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.