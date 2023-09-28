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ຊີວິດຊາວລາວ

ຍານາງພູທອນ ຊະນະມານ ນັກທຸລະກິດປູກຕົ້ນໄມ້ຂາຍ ເພື່ອປະດັບປະດາ ບ້ານເຮືອນ ແລະສວນສາທາລະນະ

  • ກິ່ງ​ສະຫວັນ ປະ​ຖັມມະ​ວົງ
ຍານາງພູທອນ ຊະນະມານ ເຈົ້າຂອງສວນປູກຕົ້ນໄມ້ຂາຍ ຢູ່ລັດຫລູຍເຊຍນາ

ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບຍານາງພູທອນ ຊະນະມານ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດປູກຕົ້ນໄມ້ສຳລັບເອ້ ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ຮ້ານຄ້າ ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີ່ເມືອງ Glenmora ລັດຫລຸຍເຊຍນາ.

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ເຊີນຟັງລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຢູ່ໂຕເມືອງນ້ອຍ ແລະໃຫຍ່ ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນການປູກຕົ້ນໄມ້ ດອກໄມ້ ເອ້ຢູ່ຕາມໜ້າບ້ານເຮືອນ ບໍລິສັດຮ້ານຄ້າ ແລະສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຢູ່ສວນອຸທະຍານ. ເຫັນແລ້ວງາມຕາ ເຮັດໃຫ້ມີອາລົມພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈເປັນພິເສດ ອັນເປັນປະເພີນີຂອງຊາວເອເມຣິກັນ ທີ່ນຳໄປສູ່ການເຮັດທຸລະກິດ ການປູກຕົ້ນໄມ້ຂາຍ. ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີິຢູ່ສີ່ລະດູການ ເພາະສະນັ້ນ ມີຕົ້ນໄມ້ທີ່ທົນທານກັບອາກາດໜາວ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີດອກໃນລະດູບານໃໝ່ ຕົ້ນໄມ້ລະດູຮ້ອນ ແລະຕົ້ນໄມ້ຊະນິດທີ່ປ່ຽນສີໃນລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນ ບັນຍາກາດທັງໝົດນີ້ ຈະຂຶ້ນຢູ່ຕາມພູມີພາກຂອງປະເທດ.

ຍານາງພູທອນ ຊະນະມານ ແລະລູກເຕົ້າພາກັນເຮັດທຸລະກິດສວນປູກຕົ້ນໄມ້ຂາຍມີຊື່ວ່າ ເຣດບານ
(Red Barn Nursery) ມາເປັນເວລາກວ່າສອງທົດ ສະວັດຢູ່ເມືອງກລັນໂມຣາ (Glenmora) ໃນລັດຫລຸຍເຊຍນາ ຕັ້ງຢູ່ໃນ​ເຂດພາກກາງ​ຕອນໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ປະມານສອງລ້ານໂດລາຕໍ່ປີກ່ອນຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ. ຍານາງພູທອນ ເຈົ້າຂອງສວນປູກຕົ້ນໄມ້ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກິດດັ່ງກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:

ຍານາງ ພູທອນ ຊະນະມານ
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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຍານາງອາມອນລັດ ແລະແມ່ ຍານາງພູທອນ ຊະນະມານ
ຍານາງອາມອນລັດ ແລະແມ່ ຍານາງພູທອນ ຊະນະມານ

ນາງອາມອນລັດ ຊະນະມານ ຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂັ້ນຕອນ ການຂາຍຍົກຕົ້ນໄມ້ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:

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ຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກສົ່ງອອກຂາຍຍົກ ທີ່ສວນ Red Barn Nursery
ຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກສົ່ງອອກຂາຍຍົກ ທີ່ສວນ Red Barn Nursery

ຍານາງພູທອນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງລາຍໄດ້ລາຍຈ່າຍຂອງການບໍລິຫານ ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:

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ທຸລະກິດປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ນອກ ຕາກແດດຕາກຝົນ ຊຶ່ງເປັນວຽກທີ່ຊາວອາເມຣິກັນໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ມັກເຮັດ. ເພາະສະນັ້ນ ສວນຂອງຍານາງພູທອນ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ ຈາກກົມແຮງງານເພື່ອເອົາຊາວເມັກຊິກໂກ ທີ່ເປັນປະຊາ ຊົນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຮັດວຽກ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ທຸລະກິດທຸກດັ່ງກ່າວນີ້ ມີການແຂ່ງຂັນກັນ ຕ້ອງຮູ້ຈັກບໍລິຫານ ຮູ້ຈັກລູກຄ້າ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະໃຫ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ.

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