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ຣັດເຊຍ ໂຈມຕີພາກຕາເວັນຕົກຢູເຄຣນ ດ້ວຍໂດຣນ

ຄວັນສີດຳພູ້ງຂຶ້ນຢູ່ເທິ່ງເມືອງ ຫລັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ເມືອງລິຟ ຂອງຢູເຄຣນ ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2023

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃສ່ເມືອງລິວິບ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ສາງເກັບມ້ຽນອຸດສາຫະກຳ.

ເຈົ້າເມືອງລີ​ວິບ ທ່ານແອນດຣິ ຊາໂດຍີ ກ່າວຢູ່ທາງເຕເລກຣາມວ່າ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ທ່ານມັກຊິມ ໂກຊິສກີ ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດ ກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອອອກຈາກບ່ອນຫັກພັງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ທ່ານໂກຊິສກີ ກ່າວວ່າ ສາງເກັບເຄື່ອງ ບໍ່ໄດ້ເກັບມ້ຽນອຸບປະກອນທະຫານ.

ເມືອງລິ​ວິບ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນ​ຕິດກັບໂປແລນ ເປັນຈຸດສຳຄັນສຳລັບການຊ່ວຍເຫລືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດຕາເວັນຕົກເຂົ້າໄປຫາຢູເຄຣນ ແລະໄດ້ເປັນເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງຣັດເຊຍໂຈມຕີ ຄັ້ງ​ກ່ອນໆ.

ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດ ໄດ້ທຳລາຍໂດ​ຣນ 27 ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ 30 ​ລຳ ທີ່ຣັດເຊຍໃຊ້ໃນການໂຈມຕີ ດ້ວຍການ​ຍິງສະກັດກັ້ນ ທີ່​ມີຂຶ້ນຢູ່​ເຂດພາກໃຕ້ ພາກກາງແລະພາກຕາເວັນຕົກ​ຂອງຢູເຄຣນ.

ກອງທັບຍັງກ່າວວ່າ ຕົນ​ຍັງໄດ້ຍິງໂດຣນສັງເກດການຣັດເຊຍຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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