ຣັດເຊຍ ໂຈມຕີພາກຕາເວັນຕົກຢູເຄຣນ ດ້ວຍໂດຣນ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃສ່ເມືອງລິວິບ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ສາງເກັບມ້ຽນອຸດສາຫະກຳ.
ເຈົ້າເມືອງລີວິບ ທ່ານແອນດຣິ ຊາໂດຍີ ກ່າວຢູ່ທາງເຕເລກຣາມວ່າ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທ່ານມັກຊິມ ໂກຊິສກີ ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດ ກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອອກຈາກບ່ອນຫັກພັງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ທ່ານໂກຊິສກີ ກ່າວວ່າ ສາງເກັບເຄື່ອງ ບໍ່ໄດ້ເກັບມ້ຽນອຸບປະກອນທະຫານ.
ເມືອງລິວິບ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນຕິດກັບໂປແລນ ເປັນຈຸດສຳຄັນສຳລັບການຊ່ວຍເຫລືອຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກເຂົ້າໄປຫາຢູເຄຣນ ແລະໄດ້ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໂຈມຕີ ຄັ້ງກ່ອນໆ.
ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດ ໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ 27 ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 30 ລຳ ທີ່ຣັດເຊຍໃຊ້ໃນການໂຈມຕີ ດ້ວຍການຍິງສະກັດກັ້ນ ທີ່ມີຂຶ້ນຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ ພາກກາງແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ.
ກອງທັບຍັງກ່າວວ່າ ຕົນຍັງໄດ້ຍິງໂດຣນສັງເກດການຣັດເຊຍຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນຳດ້ວຍ.