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ກອງທັບຈີນ ເພີ້ມການເຄື່ອນໄຫວ ເຮັດໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ງຕັ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດໃໝ່

  • ວີໂອເອ
ລັດຖະມັນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານມິໂນຣຸ ກິຮາຣາ ຍ່າງຢູ່ວັນສັບປ່ຽນຄະນະບໍລິຫານ ຢູ່ຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນນະຄອນໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ວັນທີ 13, 2023

ກອງທັບຈີນເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃກ້ກັບໄຕ້ຫັວັນ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ກ່ຽວ​ກັບຄວາມຄິດ​ຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.

ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້​ທຳການແຕ່ງຕັ້ງ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດທີ່ສຳຄັນ​ 2 ຄົນໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ບັນດານັກວິເຄາະຄິດວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວ​ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້​ເຫັນ ເຖິງລະດັບ​ຄວາມສຳຄັນ ທີ່ໂຕກຽວພົວພັນກັບສະຖານະ​ການຢູ່ຂ້າມ​ຊ່ ອງແຄບໄຕ້ ຫວັນ.

“ຈີນໄດ້ພົວພັນໃນກິດຈະການຮາວີແບບ​ທ້າ​ທາຍຫລາຍຂຶ້ນໃກ້ກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະຍີ່ປຸ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽງກັບເລື້ອງເຫລົ່ານີ້” ທ່ານສະແຕັບເຟິນ ນາກີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂົງເຂດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄຣີສຕຽນສາກົນ (ICU) ໃນຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ບອກ​ກັບວີໂອເອ ໃນກາ​ນ​ໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະສັບ.

“ຍີ່ປຸ່ນກຳລັງສົ່ງສັນຍານໄປຫາປັກກິ່ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຊອກຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ໃຫ້ບູລິມະສິດ ຕໍ່ສັນຕິພາບ ​ແລະສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ຂ້າມ​ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາສ່ວນບຸກຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ ທີ່ພົວພັນ​ໃນ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມ.

ຫລາຍແຫລງຂ່າວ​ສື່ມວນ​ຊົນ ໄດ້ລາຍງານອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນຖາ​ນະ​ເປັນ​ທູດ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນປະຈຳໄຕ້ຫວັນ ​ໂດຍ​ໄດ້ຕ່າວປີ້ນນະໂຍບາຍກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ ​ໃນການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່​ອອກບຳນານ​ແລ້ວ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົນເອງ ຢູ່ໃນສະ​ມາ​ຄົມ​ແລກ​ປ່ຽນ ຍີ່ປຸ່ນ-ໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງ​ເປັນອົງການຕາງໜ້າຜົນປະໂຫຍ​ຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນໄຕ້ຫວັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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