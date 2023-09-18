ກອງທັບຈີນ ເພີ້ມການເຄື່ອນໄຫວ ເຮັດໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ງຕັ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດໃໝ່

ກອງທັບຈີນເພີ້ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃກ້ກັບໄຕ້ຫັວັນ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ກ່ຽວກັບຄວາມຄິດຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ທຳການແຕ່ງຕັ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດທີ່ສຳຄັນ 2 ຄົນໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ບັນດານັກວິເຄາະຄິດວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງລະດັບຄວາມສຳຄັນ ທີ່ໂຕກຽວພົວພັນກັບສະຖານະການຢູ່ຂ້າມຊ່ ອງແຄບໄຕ້ ຫວັນ.
“ຈີນໄດ້ພົວພັນໃນກິດຈະການຮາວີແບບທ້າທາຍຫລາຍຂຶ້ນໃກ້ກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະຍີ່ປຸ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽງກັບເລື້ອງເຫລົ່ານີ້” ທ່ານສະແຕັບເຟິນ ນາກີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂົງເຂດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄຣີສຕຽນສາກົນ (ICU) ໃນຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອ ໃນການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະສັບ.
“ຍີ່ປຸ່ນກຳລັງສົ່ງສັນຍານໄປຫາປັກກິ່ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ບູລິມະສິດ ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາສ່ວນບຸກຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ທີ່ພົວພັນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມ.
ຫລາຍແຫລງຂ່າວສື່ມວນຊົນ ໄດ້ລາຍງານອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນຖານະເປັນທູດທະຫານຂອງຕົນປະຈຳໄຕ້ຫວັນ ໂດຍໄດ້ຕ່າວປີ້ນນະໂຍບາຍກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກບຳນານແລ້ວ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົນເອງ ຢູ່ໃນສະມາຄົມແລກປ່ຽນ ຍີ່ປຸ່ນ-ໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນອົງການຕາງໜ້າຜົນປະໂຫຍຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນໄຕ້ຫວັນ.