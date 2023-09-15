ກະຊວງຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຂັບໄລ່ພະນັກ ງານສະຖານທູດສະຫະລັດສອງຄົນອອກຈາກປະເທດ ໂດຍກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າວ່າເຮັດວຽກກັບຄົນສັນຊາດຣັດເຊຍ ທີ່ມົສກູໄດ້ກ່າວກ່ອນນັ້ນວ່າເປັນນັກສືບ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ໄດ້ຮຽກໂຕ ເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດສະຫະລັດ ທ່ານນາງລິນ ເທຣຊີ ແລະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາງຊາບວ່າ ນັກການທູດທັງສອງ ທ່ານແຈັຟ ຊິລລິງ ແລະທ່ານເດວິດ ເບີນສໄຕນ໌ ໄດ້ເຮັດ “ກິດຈະການທີ່ຜິດກົດໜາຍ ໂດຍຮ່ວມມືກັບຄົນສັນຊາດຣັດເຊຍ ທ້າວໂຣເບີດ ໂຊນັອຟ” ແລະເຂົາເຈົ້າຕ້ອງອອກຈາກດິນແດນຂອງຣັດເຊຍພາຍໃນເຈັດມືຶ້.
ທ້າວໂຊນັອຟ ໄດ້ເຮັດວຽກໃນນາມພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ກົງສຸນສະຫະລັດ ທີ່ເມືອງວລາດີໂວສຕັອກ ທາງພາກຕາເວັນອອກປະເທດ ຫລາຍກກວ່າ 25 ປີ ຈົນເທົ່າຣັດເຊຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາການຈ້າງພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ໃນປີ 2021.
ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພລັດຖະບານກາງຂອງຣັດເຊຍ ຫຼື FSB ໄດ້ຈັບທ້າວໂຊນັອຟ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ແລະກ່າວຫາລາວວ່າ ໃຫ້ການຮ່ວມມື “ກ່ຽວກັບພື້ນຖານຄວາມລັບກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ” ກ່າວຫາວ່າ ສົ່ງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.