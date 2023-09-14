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​ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ: ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດ​ໃໝ່ ຂອງ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ໃກ້​ຊິດ ກັບ​ຈີນ

ແຟ້ມ - ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ທ່ານ​ຮຸນ ມາ​ເນດ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ ທີ່​ຈາ​ກາ​ຕ້າ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2023. FILE

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ທ່ານ​ຮຸນ ມາ​ເນດ ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຈີນ ເວ​ລາ​ທ່ານ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປັກ​ກິ່ງ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ.

ທ່ານ​ຮຸນ ມາ​ເນດ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຈີນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ຫາ 16 ກັນ​ຍາ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມານີ້. ທ່ານ​ຮຸນ ມາ​ເນດ ບຸດ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຮຸນ ເຊນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ພາ​ກຳ​ປູ​ເຈຍມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ເກືອບ ສີ່​ທົດ​ສະ​ວັດ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີເມື່ອ​ວັນ​ທີ 22 ສິ​ງ​ຫາ​ຜ່ານ​ມາ.

“ດ້ວຍ​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫຼີ ຈ​ຽງ ຈາກ​ສະ​ພາ​ທີ່​ປຶກ​ສາ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຮຸນ ມາ​ເນດ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຈີນ ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່​າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ນາງ​ໝາວ ໜິງ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ.

ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ທ່ານ​ຮຸນ ມາ​ເນດ ອາ​ຍຸ 45 ປີ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ມາ​ West Point ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດ​ໃໝ່​ຂອງ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ “ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ທ່າ​ທີ” ກ່ຽວ​ກັບ “​ນະ​ໂຍບາຍ​ຈີນ​ດຽວ” ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ປັກ​ກິິ່ງ ແລະ “ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ບໍ່​ແຊກ​ແຊງ” ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ຈີນ. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຈີນ​ດຽວແມ່ນ​ຖື​ໄຕ້​ຫວັນ​ວ່າເປັນ​ດິນ​ແດນ​ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ​ບໍ່​ໄດ້​ຂອງ​ຈີນ. ໄຕ້​ຫວັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ເກາະ​ດອນ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ ໂຕ້​ແຍ້ງ​ການ​ກ່າວ ອ້າງກຳ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ ຕໍ່​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນ.

ຢູ່​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ ທ່ານ​ຮຸນ ມາ​ເນດ ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ແລະ​ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ຫຼີ ຈຽງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ແລະ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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