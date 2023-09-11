ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດໄທ ທ່ານເສດຖາ ທະວິສິນ ປະກາດທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງໄວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ຮັບຕຳແໜ່ງຕໍ່ສະພາ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຫລັງຈາກສີ່ເດືອນຂອງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານການເມືອງ ໃນຂະນະທີ່ ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານເສດຖາໄດ້ເຂົ້າມາຫຼິ້ນການເມືອງ ຫລັງຈາກອາຊີບ ໃນນາມຜູ້ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຄົນສຳຄັນ ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຄາດຫວັງສູງ ແລະການກົດດັນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ ການເມືອງ ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເວລາສີ່ປີ.
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ຕົກຕໍ່າຫລັງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແຕ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງພັງ. ໜີ້ສິນສາທາລະ ນະເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 60 ເປີເຊັນ ຍອດຜະລິດຕະພັນຮວມແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2023 ໃນຂະນະທີ່ີໜີ້ສິນຄອບຄົວໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນກາຍ 90 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດພະລິດຕະພັນຮວມໃນປິນີ້ ທ່ານໄດ້ກ່າວ.
ເສດຖະກິດຫລັງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດໃນປະເທດໄທ ແມ່ນຄືກັນກັບ “ຄົນບໍ່ສະບາຍ” ດ້ວຍການຟື້ນໂຕຄືນຢ່າງຊ້າໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດ “ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງມີຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ” ທ່ານເສດຖາໄດ້ກ່າວ.