ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ສະຫລຸບການຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນເປັນເວລາສອງວັນ ໂດຍກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ຕົກໃຈຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໂຫດຮ້າຍທາງດ້ານມະນຸດ ຈາກການຮຸກຮານຂອງຮັດເຊຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ຫລັງຈາກຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຢາຮິດ ອະດີດໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ່ອນທີ່ຫ້ອງໃຕ້ດິນເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນກັກຂັງໂຕປະກັນຊາວຢູເຄຣນ ລະຫວ່າງການຄວບຄຸມຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ໝູ່ບ້ານນັ້ນ ແລະແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ປ່ຽນໃຫ້ມາເປັນຫໍພິພິດທະພັນ ທ່ານບລິງເຄັນໄດ້ກ່າວ ເຫັນຫ້ອງນ້ອຍໆບ່ອນທີ່ຄົນຖືກທໍລະມານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຳ ນວນການເສຍຊີວິດຂອງມະນຸດຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງສົງຄາມ.
“ທັງໝົດນີ້ໄດ້ລົງມາສູ່ ບັນດາຊີວິດ ເລື້ອງຕ່າງໆຂອງພວກຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຫ້ອງໃຕ້ດິນຂອງຕຶກຫລັງນີ້ ໃກ້ກັບພວກເຮົາ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໂຮງຮຽນ ແລະໄດ້ຖືກກັກຂັງໄວ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເປັນເວລາເດືອນນຶ່ງ - 127 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງນຶ່ງ ແມ່ນແຕ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນນຶ່ງ ໃນການຢູ່ຂອງມະນຸດ” ທ່ານໄດ້ກ່າວ ລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດກັບອົງການຂ່າວ NBC.
ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ຕັ້ງຢູ່ 90 ນາທີ ຂອງການຂັບລົດໄປທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງກິຢິບ ພຽງແຕ່ເປັນໂຕຢ່າງອັນນຶ່ງຂອງການກໍ່ໂທດກຳຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວຢູເຄຣນ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງໄດ້ເຫັນຄວາມອົດທົນເປັນພິເສດ ຂອງປະຊາຊົນຢູເຄຣນ ຜູ້ທີ່ພວມບູລະນະສ້າງສາຄືນໃໝ່ຢ່າງງຽບໆ ໃນຢາຮີດແລະບ່ອນອື່ນໆທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດ.