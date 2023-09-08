ການປະຕິບັດງານທາງໄຊເບີ ຂອງຣັດເຊຍ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ບັນດາພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາເວັນຕົກພາກັນຢ້ານກົວ ຫລັງຈາກການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງມົສກູ ໃນເດືອນກຸມພາ 2022 ແຕ່ວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານໄຊເບີຂອງຢູເຄຣນ ກໍໄດ້ລະມັດລະວັງ ທີ່ມົສກູຍັງບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາໃນຄວາມພະຍາຍາມ.
ແຕ່ແທນທີ່ ອົງການຕໍ່ຕ້ານການສືບລັບສູງສຸດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຣັດເຊຍຍັງສືບຕໍ່ຊອກຫາກົນລະຍຸດ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກໄປໜ້າໃນການປົວແປງການປະຕິບັດງານທາງໄຊເບີ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມເຊື່ອຖືຕໍ່ສູ້ສົງຄາມ.
“ຄວາມອົດທົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພີິ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ” ທ່ານອິລເລຍ ວິຕິອຸກ ຫົວໜ້າຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີສຳລັບບໍລິການຄວາມປອດໄພຂອງຢູເຄຣນ (SBU) ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໄຊເບີ ໃນວໍຊິງຕັນ. ແຕ່ວ່າບັນຫາກໍຄືວ່າ ຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຮົາ ຣັດເຊຍ ສັດຕູພວກເຮົາ ຍັງພັດທະນາຢູ່ສະເໝີ ແລະຊອກຫາຊ່ອງທາງໃໝ່ໃນການໂຈມຕີ.”
ທ່ານວິຕິອຸກ ໄດ້ເຕືອນວ່າມົສກູຍັງສືບຕໍ່ທຳການໂຈມຕີທາງໄຊເບີຢ່າງຮ້າຍແຮງ ລະຫວ່າງ 10 ແລະ 15 ຕໍ່ມື້ ຫລາຍໆຢ່າງ ທີ່ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍຂອງການໂຈມຕີ ໃນການປະສານງານກັບການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະການເຄື່ອນ ໄຫວທາງທະຫານທີ່ເປັນປົກກະຕິ.
“ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ສະຫລຽວສະຫລາດ ໃນການຊອກຫາເງິນທີ່ໄດ້ມາງ່າຍໆ” ທີ່ທ່ານວິຕິອຸກ ໄດ້ກ່າວ. “ນີ້ແມ່ນພວກຄົນທີ່ເຮັດວຽກແບບພື້ນ ຖານແຕ່ລະມື້ລະວັນ ແລະໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອທຳລາຍຢູເຄຣນ.”
ທ່ານວິຕິອຸກ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ 3,000 ເທື່ອຕໍ່ ຕ້ານຢູເຄຣນເທົ່າທີ່ຜ່ານມາໃນປີນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ປະຕິບັດທຳການໂຈມຕີ 4,500 ເທື່ອ ລຸນຫຼັງການຮຸກຮານໃນປີ 2022.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ກຳລັງແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຢູເຄຣນ ດ້ວຍການໂຄສະນາບິດເບືອນຂໍ້ມູນປະມານ 1,000 ຕໍ່ເດືອນ.