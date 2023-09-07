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ພໍ່ຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ບອກກັບວີໂອເອ ເຖິງການວາງແຜນ ລະນຶກເຖິງການຕາຍ ລູກສາວຂອງທ່ານ

ຄົນຜູ້ນຶ່ງຖືນິດຕິຍະສານອີຣ່ານ Andisheh ເຫັ້ລມນຶ່ງ ທີ່ລາຍງານ ການຕາຍຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫລັງຈາກການກັກຂັງ ໂດຍຕຳຫລວດສິນທຳ ສາທາລະນະອິສລາມ ຢູ່ນະຄອນເຕຫະຣ່ານ ປະເທດອີຣ່ານ ວັນທີ 14 ມີນາ 2023

ພໍ່ຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ແມ່ຍິງອີຣ່ານ ອາຍຸ 22 ປີ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມຂອງຕຳຫລວດປີກາຍນີ້ ​ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງ​ຕໍ່ ຕ້ານລັດຖະບານເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ບອກກັບວີໂອເອວ່າ ກຳລັງວາງແຜນເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ ການເສຍຊີວິດລູກສາວຂອງທ່ານ.

“ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງອັນດີໃນການຈັດພິທີຄົບຮອບ ເພື່ອໃຫ້ກຽດແກ່ຊື່ ແລະຈາລຶກເຖິງນາງຊິນາ ມາຊາ (Zhina Mahsaj) ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ເປັນ​ວີ​ລະ​ສະ​ຕີ ຖືກ ກົດຂີ່ ແລະໄຮ້ດຽງສາ ແລະເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນສຳ​ລັບວິນຍານທີ່ຂາວສະອາດ​ຂອງ​ນາງ” ທ່ານອຳຈາດ ອາມີນີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດພິເສດກັບ​ພະແນກພາສາເປີເຊຍ ຂອງ ວີໂອເອ.

“ນອກນັ້ນຍັງໃຫ້ການປອບໃຈແກ່ຄອບຄົວ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນນາງທັງໝົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີຢູ່ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຊື້ອເຊີນສາທາລະນະ ຫລືຊັກ​ຊວນເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມ.”

ນາງມາຊາ ອາມີນີ ໄດ້ຖືກກັກຂັງໂດຍຕຳຫລວດສິນທຳ ໃນການກ່າວຫາວ່າ ໃສ່ຜ້າປົກຫົວຫລົມເກີນໄປ. ອີຣ່ານໄດ້ເຫັນການ​ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ຫລັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງ​ນາງ ທີ່​ຖືກກັກຂັງໂດຍຕຳຫລວດ ​ເມື່ອວັນທີ 16 ເດືອນກັນຍາ ປີກາຍນີ້.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກບັນດາອົງການ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິມະນຸດ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ສັງຫານເກືອບ 600 ຄົນ ຮວມທັງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ພ້ອມດ້ວຍຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ລະຫວ່າງການທັບມ້າງພວກປະທ້ວງ. ຊາວອີຣ່ານຫລາຍກວ່າ 20,000 ຄົນ ໄດ້ພົບວ່າເຂົາເຈົ້າ​ໄດ້ຖືກກັກຂັງຫລັງຈາກເຫດການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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