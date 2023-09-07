ພໍ່ຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ບອກກັບວີໂອເອ ເຖິງການວາງແຜນ ລະນຶກເຖິງການຕາຍ ລູກສາວຂອງທ່ານ

ພໍ່ຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ແມ່ຍິງອີຣ່ານ ອາຍຸ 22 ປີ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການຄວບຄຸມຂອງຕຳຫລວດປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຕໍ່ ຕ້ານລັດຖະບານເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ບອກກັບວີໂອເອວ່າ ກຳລັງວາງແຜນເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ ການເສຍຊີວິດລູກສາວຂອງທ່ານ.
“ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງອັນດີໃນການຈັດພິທີຄົບຮອບ ເພື່ອໃຫ້ກຽດແກ່ຊື່ ແລະຈາລຶກເຖິງນາງຊິນາ ມາຊາ (Zhina Mahsaj) ແມ່ຍິງທີ່ເປັນວີລະສະຕີ ຖືກ ກົດຂີ່ ແລະໄຮ້ດຽງສາ ແລະເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນສຳລັບວິນຍານທີ່ຂາວສະອາດຂອງນາງ” ທ່ານອຳຈາດ ອາມີນີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດພິເສດກັບພະແນກພາສາເປີເຊຍ ຂອງ ວີໂອເອ.
“ນອກນັ້ນຍັງໃຫ້ການປອບໃຈແກ່ຄອບຄົວ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນນາງທັງໝົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີຢູ່ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຊື້ອເຊີນສາທາລະນະ ຫລືຊັກຊວນເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມ.”
ນາງມາຊາ ອາມີນີ ໄດ້ຖືກກັກຂັງໂດຍຕຳຫລວດສິນທຳ ໃນການກ່າວຫາວ່າ ໃສ່ຜ້າປົກຫົວຫລົມເກີນໄປ. ອີຣ່ານໄດ້ເຫັນການຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ຫລັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງນາງ ທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍຕຳຫລວດ ເມື່ອວັນທີ 16 ເດືອນກັນຍາ ປີກາຍນີ້.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກບັນດາອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ສັງຫານເກືອບ 600 ຄົນ ຮວມທັງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ພ້ອມດ້ວຍຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ລະຫວ່າງການທັບມ້າງພວກປະທ້ວງ. ຊາວອີຣ່ານຫລາຍກວ່າ 20,000 ຄົນ ໄດ້ພົບວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກັກຂັງຫລັງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ.