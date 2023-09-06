ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄປຢ້ຽມຢາມ ກິຢິບໂດຍບໍ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຊາບໃນວັນອັງຄານວານນີ້ເພື່ອສົນທະນາກັບບັນດາຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ກ່ຽວກັບສະພາບການທາງດ້ານທະຫານຂອງຢູເຄຣນ ໃນການສູ້ລົບຕອບໂຕ້ຄືນ ພ້ອມທັງການຟື້ນໂຕ ແລະຄວາມພະຍາຍາມສ້າງສາຄືນໃໝ່.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ທ່ານບລິງເກັນ ຈະໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເດນິສ ຊີມຮອລ ແລະລັດຖະມົນ ຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານເດມີໂຕຣ ກູເລບາ.
ທ່ານບລິງເກັນ ຍັງໄດ້ຄາດວ່າຈະປະກາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃໝ່ຫລາຍກວ່າ 1 ພັນລ້ານໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກະຊວງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນວ່າກອງທັບຢູເຄຣນ ມີໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຢູ່ໃນເວທີດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ນັ້ນແມ່ນຮວມທັງອາວຸດສຳລັບການໂຈມຕີທາງອາກາດແລະທັບມ້າງເພື່ອເຈາະແນວປ້ອງກັນຣັດເຊຍ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ການປ້ອງກັນທາງອາກາດ “ຍັງສືບຕໍ່ເປັນບູລິມະສິດສູງ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດມີຄວາມຄິດຂອງຕົນຂອງກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງ ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ໃນການຮັບຟັງ “ການຊັ່ງຊາທີ່ແທ້ຈິງຈາກຊາວຢູເຄຣນເອງ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ກ່ອນການພົບຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນນີ້.
“ຊາວຢູເຄຣນມີພາລະກິດທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ເພື່ອສືບຕໍ່ອະທິບາຍ ໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ທົ່ວໂລກ ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແລະສືບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າ ແລະສໍາຄັນສຳລັບພວກເຮົາເພື່ອສືບຕໍ່ໃນການນຳພາ ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ເຂົາເຈົ້າ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວ.