ຄິວບາກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ພົບເຫັນຕາໜ່າງການຄ້າມະນຸດ ທີ່ໄດ້ເກັບເກນເອົາຄົນສັນຊາດຂອງຕົນ ໄປສູ້ລົບໃນນາມຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດຄິວບາໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ ຕົນກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອທັບມ້າງຕາໜ່າງທີ່ມີສູນກາງຢູ່ຣັດເຊຍ ທີ່ເຮັດວຽກເກັບເກນເອົາຊາວຄິວບາຢູ່ອາໄສຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ແລະຢູ່ໃນຄິວບາ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ຄິວບາໄດ້ເລີ້ິມດຳເນີນການທາງອາຍາ ຕໍ່ພວກທີ່ໄດ້ພົວພັນ.
ຄິວບາກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ມີສ່ວນໃນການເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະຕົນຈະເອົາບົດບາດຕໍ່ຕ້ານຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຮ່ວມຢູ່ໃນການຄ້າມະນຸດສຳລັບຈຸດປະສົງເກັບເກນ ເອົາຄົນສັນຊາດຄິວບາ ໄປປະກອບອາວຸດຕໍ່ຕ້ານຢູ່ໃນປະເທດໃດປະເທດນຶ່ງ.
ບໍ່ໄດ້ມີການຖະແຫລງໃນທັນທີ ຈາກລັດຖະບານຣັດເຊຍເທື່ອ.