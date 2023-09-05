ຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນ ໄດ້ທຳ ລາຍໂດຣນຂອງຢູເຄຣນສາມລໍາ ທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນະຄອນຫລວງຣັດເຊຍ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ໂດຣນໄດ້ຕົກລົງເຂດອິສຕຣາຂອງຂົງເຂດມົສກູ ພ້ອມດ້ວຍຂົງເຂດກາລູກາ ແລະທີເວີ.
ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນມົສກູ ທ່ານເຊີເກ ໂຊບີອານິນ ກ່າວວ່າ ຊາກຫັກພັງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ໃນເຂດອີສຕຣາ.
ບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ຍັງກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງໂດຣນຢູເຄຣນຕົກ ຢູ່ແຫລມໄຄຣເມຍ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ປົກຄອງມາແຕ່ປີ 2014.
ຢູເຄຣນໄດ້ໃຊ້ໂດຣນຢູ່ເປັນປະຈຳ ເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໃສ່ດິນແດນຣັດເຊຍ ທ່າມກາງການຮຸກຮານຕໍ່ຢູເຄຣນ.
ຂະນະດຽວກັນ ເກົາຫລີໃຕ້ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ສັງເກດຢ່າງໃກ້ ຊິດເບິ່ງການແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ແລະເກົາຫລີເໜືອ ຫລັງຈາກມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ວາງແຜນພົບປະໃນດືອນນີ້ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ເພື່ອສົນທະ ນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ແກ່ສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
“ພວກເຮົາຍັງສື່ສານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເກົາຫລີ ເໜືອ” ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານລິມ ຊູ-ສຸກ ໄດ້ກ່າວ. “ບໍ່ ມີບັນດາສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດປະເທດໃດ ຄວນລະເມີດ ຕໍ່ການລົງໂທດສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ ຮວມທັງການຄ້າອາວຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະໂດຍສະເພາະ ການຮ່ວມມືທາງທະຫານ ກັບເກົາຫລີເໜືອ ຊຶ່ງເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.”