ພົນລະເຮືອນຫ້າຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນລະເບີດທີ່ໄດ້ “ຕົກລົງມາໃສ່ເຮືອນ ຂອງຂົາເຈົ້າ” ໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາທູມ, ແຫລ່ງທາງການແພດຂອງ ຊູດານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ທາງ ພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງ. ມີພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ (AFP)
ຜູ້ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫລວງທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມນັ້ນໄດ້ ລາຍງານວ່າ ເມືອງດັ່ງກ່າວ ຖືກໂຈມຕີໂດຍປືນໃຫຍ່ ແລະ ການຍິງຈະຫລວດອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໃນເດືອນທີຫ້າຂອງສົງຄາມລະຫວ່າງທະຫານ ແລະ ພວກນັກລົບທະຫານບ້ານ.
“ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການຖີ້ມລະເບີດທາງອາກາດ” ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ນະຄອນຄາທູມ ໃນຕອນແລງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ “ໄດ້ມີພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ ເພີິ້ມຂຶ້ນເຖິງ 20 ຄົນ” ອີງຕາມຖະແຫລງການຈາກຄະນະກຳມະການຕໍ່ຕ້ານ ຂອງໝູ່ບ້ານ. ເຂົາເຈົ້າຮວມຢູ່ໃນບັນດາກຸ່ມອາສາສະໝັກຫຼາຍກຸ່ມ ທີ່ເຄີຍຈັດ ການປະທ້ວງສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະບັດນີ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ບັນດາຄອບຄົວທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນການສູ້ລົບ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການກ່ອນໜ້ານີ້ ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍລວມມີເດັກນ້ອຍ ສອງຄົນ ແລະໄດ້ເຕືອນວ່າມີການເສຍຊີວິດຕື່ມອີກແມ່ນບໍ່ໄດ້ບັນທຶກ ໃນຂະນະທີ່ “ຊາກສົບຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄປໂຮງໝໍໄດ້ ເພາະວ່າຖືກເຜົາ ໄໝ້ຮ້າຍແຮງ ແລະຂາດເປັນຕ່ອນຈາກການຖີ້ມລະເບີດ.