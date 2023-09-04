ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Encryption

NEWS WORDS: ENCRYPTION
Welcome to the Voice of America’s “News Words.”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
Today’s word is important in the debate about technology that hides data even from government investigators.
ຄຳສັບຂອງມື້ນີ້ແມ່ນສຳຄັນໃນການໂຕ້ຖຽງ ກ່ຽວກັບ ເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ເຊື່ອງຂໍ້ມູນຈາກແມ່ນກະທັ້ງບັນດານັກສືບສວນສອບສວນລັດຖະບານ.
ENCRYPTION
ENCRYPTION: ອິນຄຣິບເຊີນ
Apple and other tech companies want strong encryption to protect their customers. The FBI wants access to encrypted data to investigate serious crimes.
ບໍລິສັດແອັບໂປ ແລະ ບໍລິສັດເທັກໂນໂນຈີອື່ນໆ ຢາກສ້າງລະຫັດລັບທີ່ແຂງແກ່ນເພື່ອປົກປ້ອງພວກລູກຄ້າເຂົາເຈົ້າ. ອົງການ FBI ຢາກເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກປ່ຽນເປັນລະຫັດລັບ ເພື່ອສືບສວນອາດຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍແຮງ.
Encryption is the way to make digital information secure. It is meant to permit access only to those meant to receive a message or data.
ອິນຄຣິບເຊີນ ແມ່ນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນດີຈີໂຕລມີຄວາມປອດໄພ. ມັນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະອະນຸຍາດການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ຫລືຂໍ້ມູນນັ້ນ.
But, it can also prevent law officers from finding evidence for possible crimes.
ແຕ່ມັນຍັງສາມາດປ້ອງກັນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກົດໝາຍ ຈາກການຊອກຫາຫຼັກຖານ ສຳລັບອາຊະຍາກຳທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.
ບັດນີ້ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Encryption, ທ່ານກໍຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບນີ້ແປວ່າຫຍັງ.