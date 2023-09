ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Encryption

NEWS WORDS: ENCRYPTION

Welcome to the Voice of America’s “News Words.”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

Today’s word is important in the debate about technology that hides data even from government investigators.

​ຄຳ​ສັບ​ຂອງມື້ນີ້​ແມ່ນ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ ກ່ຽວ​ກັບ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ທີ່​ເຊື່ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ENCRYPTION

ENCRYPTION: ອິນຄຣິບເຊີນ

Apple and other tech companies want strong encryption to protect their customers. The FBI wants access to encrypted data to investigate serious crimes.

ບໍລິສັດແອັບໂປ ແລະ ບໍລິສັດເທັກໂນໂນຈີອື່ນໆ ຢາກສ້າງ​ລະ​ຫັດ​ລັບ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນເພື່ອປົກປ້ອງພວກລູກຄ້າເຂົາເຈົ້າ. ອົງການ FBI ຢາກເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ປ່ຽນ​ເປັນ​ລະ​ຫັດ​ລັບ ເພື່ອສືບສວນອາດຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍແຮງ.

Encryption is the way to make digital information secure. It is meant to permit access only to those meant to receive a message or data.

ອິນຄຣິບເຊີນ ແມ່ນວິ​ທີ​ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນດີຈີໂຕລມີ​ຄວາມປອດໄພ. ມັນ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະອະນຸຍາດການເຂົ້າຫາຂໍ້​ມູນ ​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບຂໍ້ຄວາມ ຫລືຂໍ້ມູນນັ້ນ.

But, it can also prevent law officers from finding evidence for possible crimes.

ແຕ່ມັນຍັງສາມາດປ້ອງກັນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກົດໝາຍ ຈາກການຊອກຫາຫຼັກ​ຖານ ສຳ​ລັບອາຊະຍາກຳທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.

ບັດ​ນີ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ວ່າ Encryption, ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ຄຳ​ສັບ​ນີ້​ແປ​ວ່າ​ຫຍັງ.