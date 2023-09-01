ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີຂອງກາບົງ ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ໂດຍພວກທະຫານ ທີ່ກໍ່ກະບົດ ປາກົດວ່າໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງເປັນຢ່າງດີ ແລະໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ເປັນຂໍ້ອ້າງເພື່ອຍຶດອຳນາດ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ.
ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ພວກທະຫານໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີ ບົງໂກ ອົງດິມບາ ຜູ້ທີ່ຄອບຄົວທ່ານໄດ້ປົກຄອງປະເທດທີ່ຮັ່ງມີດ້ວຍນໍ້າມັນ ຢູ່ພາກກາງອາຟຣິກາ ມາເປັນເວລາກວ່າຫ້າທົດສະວັດ.
ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະປະຫານ ໄດ້ກ່າວຫາ ທ່ານບົງໂກ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປົກ ຄອງທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການນຳພາປະເທດ ເຂົ້າສູ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກັກບໍລິເວນໃຫ້ຢູ່ໃນເຮືອນ. ຫົວໜ້າໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພພິເສດຂອງກາບົງ ນາຍພົນບຣິສ ໂກລແຕຣ ໂອລິກີ ນກືມາ ໄດ້ປະກາດຢູ່ທາງໂທລະ ພາບລັດຖະບານ ໃນນາມຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດ ຫລາຍຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກ ທ່ານບົງໂກ ໄດ້ປະກາດເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ.