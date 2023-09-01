ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຍື່ນມືໄປຫາຣັດເຊຍ ພ້ອມກັບ “ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜັກແໜ້ນ” ເພື່ອທົບທວນຄວາມການພັງທະລາຍລົງຂອງຂໍ້ຕົກລົງອາຫານປະເພດເມັດ ທີ່ມົສກູໄດ້ຖອນອອກໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະຕິດຕາມດ້ວຍການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃສ່ບັນດາທ່າເຮືອຢູເຄຣນ ແລະພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງບ່ອນເກັບອາຫານປະເພດເມັດ.
“ຂໍ້ສະເໜີແມ່ນພົວພັນກັບຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ້ມທະເລດຳ” ທ່ານແອນໂທນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ລະຫວ່າງກອງປະ ຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. “ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຮົາມີການແກ້ໄຂທີ່ໜັກແໜ້ນຈຳນວນນຶ່ງສຳລັບຄວາມເປັນຫ່ວງເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຫາໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງມີປະສິດຜົນຂອງອາຫານຣັດເຊຍແລະປຸຍໄປ ສຳລັບສົ່ງໄປຫາບັນດາຕະຫລາດໂລດ ໃນລາຄາທີ່ສົມມາສົມຄວນ.”
ທ່ານບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີ ພຽງແຕ່ຖະແຫລງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງມົສກູ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ລະມັດລະວັງວ່າ ການຟື້ນຟູໃດໆຂອງການລິເລີ້ມຕ້ອງເປັນທີ່ທຸ່ນທ່ຽງ.
“ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ລິເລີ້ມທະເລດຳ ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກວິກິດການນຶ່ງໄປ ຫາວິກິດການນຶ່ງ ຈາກການຍົກເລີກນຶ່ງ ໄປຫາອີກການຍົກເລີກນຶ່ງ” ທ່ານກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃນສິ່ງທີ່ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ ແລະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ທຸກໆຄົນ.
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງມອງບໍ່ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດສັນຕິພາບໃນຢູເຄຣນໃນເວລາບໍ່ຊ້ານີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເລີ້ມຕົ້ນຄືນຂອງຂໍ້ຕົກລົງອາຫານປະເພດເມັດ ແມ່ນມີຄວາມຮີບດ່ວນເພີ້ມຂຶ້ນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາບໍ່ທັນໄປຮອດນັ້ນເທື່ອ” ທີ່ທ່ານກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດສົງຄາມ. “ເພາະສະນັ້ນ ເປັນທີ່ສຳຄັນຫລາຍທີ່ຈະເອົາມາດຕະການເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນທາງລົບນັ້ນລົງຂອງສົງຄາມນີ້ ໃນຄວາມກ່ຽວພັນກັບໂລກ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ເທີກີ ທີ່ຫລິ້ນບົດບາດອັນສຳຄັນ ໃນການເຈລະຈາ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງອາຫາປະເພດເມັດໄດ້ສົ່ງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງຕົນໄປມົສກູ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອສົນທະນາກຽວກັບການຟຶ້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງນີ້.