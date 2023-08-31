ພາຍຸເຂດຮ້ອນອີດາເລຍໄດ້ນຳເອົາຝົນຕົກໜັກໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ມາສູ່ລັດຄາໂຣໄລນາເໝືອຂອງສະຫະລັດ ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກພາຍຸດັ່ງກ່າວໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫລົ່ມລັດ ຟລໍຣິດາ ໃນຖານະທີ່ເປັນເຮີຣິເຄນຂະໜາດແຮງ.
ສູນກາງເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລາຍງານການເກີດນໍ້າຖ້ວມໃນບໍລິເວນກວ້າງຢູ່ເຂດຊາຍຝັ່ງ ຂອງລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອທີ່ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງພາຍຸ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະເຄື່ອນຍ້າຍອອກສູ່ມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ໃນຕອນແລງມື້ນີ້.
ການທຳນາຍກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຜ່ານ ສຳລັບພາຍຸອີດາເລຍ ອາດຈະມຸ່ງໜ້າໄປຫາເກາະເບີມູດາ ທີ່ຍັງມີຄວາມແຮງຂອງລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນ ປະມານວັນອາທິດຈະມາເຖິງນີ້. ເກາະດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບກັບຝົນຕົກໃນວັນພຸດວານນີ້ຈາກພາຍຸອີກຫົວນຶ່ງ ຄື ເຮີຣິເຄນ ແຟຣງຄລິນ.
ອີດາເລຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າມອດເກືອບ 500,000 ຫຼັງຄາເຮືອນຢູ່ໃນລັດດຟລໍຣິດາ ແລະລັດເພື່ອນບ້ານຈໍເຈຍ ໃນຂະນະທີ່ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ເຂດຊາຍຝັ່ງໃນລັດຟລໍຣິດາ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຢ່າງໜ້ອຍທໍເນໂດຫົວນຶ່ງ ໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້.
ພາຍຸໄດ້ພັດຂຶ້ນຝັ່ງດ້ວຍລົມແຮງປະມານ 200 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະເທົ່າກັນກັບເຮີຣິເຄນໃນປີ 1896 ທີ່ເປັນພາຍຸແຮງສຸດ ບໍ່ມີມາກ່ອນ ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະ ຫລົ່ມ ລັດຟລໍຣິດາ ເຂດບິກເບັນ ບ່ອນທີ່ແຫລມຂອງອ່າວ ໂຄ້ງໄປພົບກັບເຂດທີ່ຍື່ນອອກໄປຫາທາງທິດຕາເວັນຕົກ.