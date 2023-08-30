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ສະຫະລັດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຢູເຄຣນ ເພີ້ມຕື່ມ 250 ລ້ານໂດລາ

ປືນໃຫຍ່ ສະຫະລັດ M142 ລະບົບຍິງຈະຫລວດລະດັບສູງທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ (HIMARS) ເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມລົບ ທາງທະຫານທີ່ ຖານທັບເຮືອໃນປິລິບປິນ ໃັນທີ 26 ເມສາ 2023

ສະຫະລັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືຶອ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ເພີ້ມ​ຕື່ມຫຼາຍເຖິງ 250 ລ້ານໂດລາ ແກ່ກອງທັບຢູເຄຣນ ຮວມທັງລູກ​ຈະ​ຫຼວດ HIMARS ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນແລະ ລູກສອນໄຟ AIM-9M Sidewinder ທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນທ້ອງຟ້າ​ຂອງ ຢູເຄຣນ.

ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ມອບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ Sidewinders ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ທີ່ສາມາດໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ການໂຈມຕີທາງອາກາດ​ຕໍ່​ອາ​ກາດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃກ້.

ການຊ່ວຍເຫລືອເທື່ອຫລ້າສຸດ ເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທີ 45 ທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ອຸບປະກອນທາງທະຫານ ຈາກສາງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນັບແຕ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ເລີ້ມ​ຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2022.

ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ລະບົບລູກສອນໄຟຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ATACMS ຂອງກອງ​ທັບ​ບົກ ບໍ່ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີການ​ຕ້ອງ​ຕິຈາກບັນດານັກວິເຄາະ ເຊັ່ນວ່າ ພົນໂທ ​ເບ້ຍບໍານານ ເບັນ ຮັອກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ ໃນນາມຜູ້ບັນຊາການທົ່ວໄປສຳລັບກຳລັງທະຫານສະ​ຫະ​ລັດໃນຢູໂຣບ ແຕ່ປີ 2014 ຫາ 2017.

“ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ຊາວຢູເຄຣນຍັງ​ຈະສືບຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຫລາຍ​ຈາກການເສຍຊີວິດ ເພາະວ່າ ພວກເຮົາ ​ປະ​ເທດຕາເວັນຕົກ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ສາ​ມາດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບອາວຸດໄລຍະໄກທີ່ແມນຢໍາ” ທີ່ທ່ານຮັອກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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