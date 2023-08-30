ສະຫະລັດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຢູເຄຣນ ເພີ້ມຕື່ມ 250 ລ້ານໂດລາ

ສະຫະລັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືຶອທາງທະຫານເພີ້ມຕື່ມຫຼາຍເຖິງ 250 ລ້ານໂດລາ ແກ່ກອງທັບຢູເຄຣນ ຮວມທັງລູກຈະຫຼວດ HIMARS ໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນແລະ ລູກສອນໄຟ AIM-9M Sidewinder ທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນທ້ອງຟ້າຂອງ ຢູເຄຣນ.
ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ມອບລູກສອນໄຟ Sidewinders ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ທີ່ສາມາດໃຊ້ສຳລັບການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ອາກາດ ໃນໄລຍະໃກ້.
ການຊ່ວຍເຫລືອເທື່ອຫລ້າສຸດ ເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທີ 45 ທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ອະນຸມັດອຸບປະກອນທາງທະຫານ ຈາກສາງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນັບແຕ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2022.
ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ລະບົບລູກສອນໄຟຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ATACMS ຂອງກອງທັບບົກ ບໍ່ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີການຕ້ອງຕິຈາກບັນດານັກວິເຄາະ ເຊັ່ນວ່າ ພົນໂທ ເບ້ຍບໍານານ ເບັນ ຮັອກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ ໃນນາມຜູ້ບັນຊາການທົ່ວໄປສຳລັບກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໃນຢູໂຣບ ແຕ່ປີ 2014 ຫາ 2017.
“ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ຊາວຢູເຄຣນຍັງຈະສືບຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຫລາຍຈາກການເສຍຊີວິດ ເພາະວ່າ ພວກເຮົາ ປະເທດຕາເວັນຕົກ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍໃນດ້ານຄວາມສາມາດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບອາວຸດໄລຍະໄກທີ່ແມນຢໍາ” ທີ່ທ່ານຮັອກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.