ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈັດການສົນທະນາແບບແຍກກັນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຈຸດໃຈກາງຕໍ່ການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ບັນດາເທັກໂນໂລຈີຈີນ ຊຶ່ງປັກກິ່ງເຫັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປະຕິເສດຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດຂອງຕົນ.
ຫລັງຈາກການປະຊຸມກັບລັດຖະມົນຕີການຄ້າຈີນ ທ່ານວັງ ເຫວິນຕາວ ລັດຖະ ມົນຕີການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານນາງຈີນາ ຣາຍມົນໂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະເທດທັງສອງຈະສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການເຮັດວຽກ ທີ່ຈະຮວມບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າທຸລະກິດ ເພື່ອເນັ້ນໝັກໃສ່ບັນຫາການຄ້າຕ່າງໆ ແລະການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລັດຖະບານ ເພື່ອຄວບຄຸມບັນຫາການສົ່ງອອກ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເປັນຮ່ອງຮອຍດີຫລາຍ ທີ່ພວກເຮົາຕົກລົງການສົນທະນາທີ່ ໜັກແໜ້ນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກກ່າວວ່າ ຫລາຍກວ່າຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ມືດມົວ ເພື່ອສືບຕໍ່ການສົນທະນາ ນີ້ແມ່ນຊ່ອງທາງການ” ທີີ່ທ່ານນາງຣາຍມົນໂດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບ ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມສ໌ ຫລັງຈາກສີ່ຊົ່ວໂມງຂອງການສົນທະນາກັນຢູ່ນະຄອນປັກກິ່ງ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນຂອງທ່ານນາງ.
“ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສໍາຄັນວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມສໍາພັນເສດຖະກິດທຸ່ນທ່ຽງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສຳລັບສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະຄວາມຈິງແລ້ວ ອັນທີ່ໂລກຄາດໝາຍຂອງພວກເຮົາ” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ໄດ້ມີຄວາມສຳພັນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ທຸ່ນທ່ຽງ ຢູ່ບົນພື້ນຖານ “ໂດຍກົງ ເປີດກວ້າງ ແລະໂຕຈິງ” ໃນການສື່ສານຕິດຕໍ່.