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ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ຕົກລົງ​ ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ການສົນທະນາກັນໃໝ່ ກ່ຽວກັບ​ເລື້ອງການຄ້າ

  • ວີໂອເອ
ລັດຖະມົນຕີການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານນາງຈີນາ ແຣມົນໂດ ຂວາມື ກ່າວລະຫວ່າງ ການປະຊຸມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຈີນ ທ່ານວັງ ເວັນຕາວ ຊ້າຍມື ຢູ່ກະຊວງການຄ້າ ທີ່ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ໃັນທີ 28 ສິງຫາ 2023

ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈັດ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ແບບແຍກ​ກັນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນກ່ຽວ​ກັບບັນຫາຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນ​ຈຸດໃຈກາງຕໍ່ການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຕໍ່ບັນດາເທັກໂນໂລຈີຈີນ ຊຶ່ງປັກກິ່ງເຫັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະປະຕິເສດຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດຂອງຕົນ.

ຫລັງຈາກການປະຊຸມກັບລັດຖະມົນຕີການຄ້າຈີນ ທ່ານວັງ ເ​ຫວິນຕາວ ລັດຖະ ມົນຕີການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານນາງຈີນາ ຣາຍມົນໂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະເທດທັງສອງຈະສ້າງ​ຕັ້ງກຸ່ມການເຮັດວຽກ ທີ່ຈະຮວມບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າທຸລະກິດ ເພື່ອເນັ້ນໝັກໃສ່ບັນຫາການຄ້າຕ່າງໆ ແລະການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລັດຖະບານ ເພື່ອຄວບຄຸມບັນຫາການສົ່ງອອກ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເປັນ​ຮ່ອງຮອຍດີຫລາຍ ທີ່ພວກເຮົາຕົກລົງການສົນທະນາທີ່ ໜັກແໜ້ນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກກ່າວວ່າ ຫລາຍກວ່າຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ມືດມົວ ເພື່ອສືບຕໍ່ການສົນທະນາ ນີ້ແມ່ນຊ່ອງທາງການ” ທີີ່ທ່ານນາງຣາຍມົນໂດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບ ໜັງສືພິມນິວຢອກ​ໄທມ​ສ໌ ຫລັງຈາກສີ່ຊົ່ວໂມງຂອງການ​ສົນ​ທະ​ນາກັນຢູ່ນະຄອນປັກກິ່ງ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ​ຝ່າຍຈີນຂອງທ່ານນາງ.

“ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສໍາຄັນວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມສໍາພັນເສດຖະກິດ​ທຸ່ນທ່ຽງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ​ສຳ​ລັບສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະຄວາມຈິງແລ້ວ ອັນທີ່ໂລກຄາດໝາຍຂອງພວກເຮົາ” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ໄດ້ມີຄວາມສຳພັນດ້ານເສດຖະກິດທີ່​ທຸ່ນທ່ຽງ ຢູ່​ບົນພື້ນຖານ “​ໂດຍ​ກົງ ເປີດກວ້າງ ແລະໂຕ​ຈິງ” ໃນການສື່ສານ​ຕິດ​ຕໍ່.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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