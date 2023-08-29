ການດຳເນີນຄະດີອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນຂໍ້ຫາວາງແຜນຕ່າວປີ້ນ ຜົນການເລືອງຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາປີໜ້ານີ້ ທີ່ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງທ່ານນຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດສະຫະລັດ ທ່ານນາງທັນຍາ ຈຸດກັນ ຜູ້ກຳກັບກ່ຽວກັບຄະດີ ໄດ້ກຳນົດການດຳເນີນຄະດີທີີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງໃສ່ວັນທີ 4 ເດືອນມີນາ ນຶ່ງມື້ກ່ອນ Super Tuesday ຊຶ່ງເປັນວັນທີບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນ 15 ລັດ ພາກັນໄປປ່ອນບັດເພື່ອສະເໜີເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າພັກສຳລັບການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີປີ 2024.
ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານທຣໍາ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນນິຍົມທີ່ຈະໄດ້ຊະນະການສະເໜີໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກຣີພັບບລິກັນ.
ຄະນະໄອຍະການຢາກໃຫ້ເລີ້ມການດຳເນີນຄະດີໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ ໃນຂະນະທີ່ຄະນະທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ຢາກໃຫ້ເລື່ອນເວລາໄປໃສ່ວັນທີ 26 ເມສາ 2026 ຫຼາຍກວ່າ 2 ປີຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານນາງຈຸດກັນ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີທັງສອງນັ້ນວ່າ “ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.” ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ວັນດຳເນີນຄະດີທີ່ທ່ານນາງໄດ້ກຳນົດໄວ້ນັ້ນອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມສະຫລັບສັບຊ້ອນ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ແລະການຕໍ່ສູ້ດ້ານກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນຫລາຍຢ່າງ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າຈະໂດຍບັງເອີນກັບການເລີ້ມລະດູການເລືອກປະທານາທິບໍດີຂັ້ນຕົ້ນ ແຕ່ມັນຍັງມີທ່າທາງວ່າຈະຂັດກັນກັບການດຳເນີນຢູ່ສານອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນກັບທ່ານ ແລະບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານ.
ຢູ່ທີ່ລັດຈໍເຈຍ ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ທ່ານທຣໍາ ແລະອີກ 18 ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໃນການວາງແຜນຕ່າວປິ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ບັນດາໄອຍະການໄດ້ສະເໜີການດຳເນີນຄະດີໃສ່ວັນທີ 4 ເດືອນມີນາ. ຜູ້ພິພາກສາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດເອົາວັນດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ.
ສາມອາທິດຕໍ່ມາ ໃນວັນທີ 25 ເດືອນມີນາ ທ່ານທຣໍາມີກຳນົດທີ່ຈະໄປດຳເນີນຄະດີໃນນະຄອນນິວຢອກ ໃນການພົວພັນກັບຈ່າຍເງິນປິດປາກຈ່າຍ ໃຫ້ແກ່ດາລາຮູບເງົາໂປ້ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016.