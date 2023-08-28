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ຣັດເຊຍ: ປຣີໂກຊິນ ຫົວໜ້າ​ກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ໄດ້ຮັບຢືນຢັນວ່າ ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນເຮືອບິນຕົກ

  • ວີໂອເອ
ຮູບພາບທ່ານປຣີໂກຊິນ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດແວກເນີ ທະຫານຮັບຈ້າງ ກຸ່ມເຢັບເຈນີ ປຣິໂກຊິນ ທີ່ວາງໄວ້ອາໄລ ຢູ່ຖະໜົນ ໃກ້ກັບວັງເຄຣມລິນ ນະຄອນຫລວງມົສກູ ປະເທດຣັດເຊຍ ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2023

ບັນດານັກສືບສວນຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການກວດ​ດ້ານພັນ​ທຸ​ກຳ ແລະນິ​ຕິ​ເວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານເຍັບເກນີ ປຣີໂກຊິນ ຫົວໜ້າ​ກຸ່ມ​ທະ​ຫານ​ຮັບ​ຈ້າງແວັກເນີ ທີ່​ສູ້​ລົບຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ​ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນ 10 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນເຮືອບິນຕົກ ອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນຣັດເຊຍ.

ອົງການ ການບິນຂອງຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວວ່າ ການທົດສອບໄດ້ຢືນຢັນ ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ຢູ່ເທິງເຮືອບິນແມ່ນເປັນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະທ່ານປຣີໂກຊິນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຮອງ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນສອງຄົນ ​ຄືທ່ານເດີມີຕຣີ ອຸດກິນ ແລະຜູ້ວາງແຜນ​ດ້ານ​ລໍ​ຈິ​ສ​ຕິກ​ຂອງ​ກຸ່ມແວັກເນີ ທ່ານວາເລີຣີ ​ຊີກາລອຟ ໄດ້ ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.

ມີຄຳຖາມຈຳນວນນຶ່ງ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນຊ່ອງເຕເລກຣາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ​ກຸ່ມແວັກເນີ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານປຣີໂກຊິນ ຜູ້ທີ່ຮູ້​ກັນ​ດີ​ວ່າ​ມີຄວາມລະມັດລະວັງ​ດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊີວິດຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ເປັນຜູ້ໂດຍສານຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຮືອບິນຕົກ​ຫຼື​ບໍ່.

ເຮືອບິນອາຍພົ່ນສ່ວນໂຕທີ່ເຂົາເຈົ້າເດີນທາງຈາກມົສກູໄປຫາ ​ເຊນປີເຕີສະເບີກຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ ແລະຕົກລົງມາໃສ່ທົ່ງຫຍ້າ ໃນວັນພຸດອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນຂົງ ເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງມົສກູ ພ້ອມດ້ວຍຮູບພາບວີດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄຟໄໝ້ຢ່າງແຮງຢູ່ບ່ອນເຮືອບິນຕົກ.

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນກ່າວເຖິງສາເຫດຂອງເຮືອບິນຕົກ ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການຂີ້ຕົວະ” ທີ່ວ່າປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເປັນຜູ້ສັ່ງການ ໃຫ້ຂ້າທ່ານປຣີໂກຊິນ ເພື່ອເປັນການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານປຣີໂກຊິນ ທີ່ນຳພາການກໍ່ກະບົດໃນວັນທີ 23 ຫາ 24 ເດືອນມິຖຸນາ ແລະເປັນການສົ່ງ​ກຳ​ລັງ ທີ່​ຖອນອອກຈາກຢູເຄຣນ ​ເປັນ​ເວ​ລາສັ້ນໆຂອງທະ​ຫານ​ກຸ່ມແວັກເນີ ແລະມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ມົສກູ ກ່ອນ​ໄດ້​ສັ່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາ.

ບັນດານັກການເມືອງຕາເວັນຕົກແລະບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ສະເໜີ​ວ່າ ປາດສະຈາກການສະເໜີຫລັກຖານ ທ່ານປູຕິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮ້ອງການກະບົດວ່າ “ເອົາມີດແທງທາງຫລັງ” ໄດ້ວາງແຜນສັງຫານທ່ານປຣີໂກຊິນ ອາຍຸ 62 ປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາກຳລັງ​ກຸ່ມແວັກເນີໃນຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ສູ້ລົບຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບກຳລັງທະ ຫານຮັດເຊຍ.

ແຕ່ວ່າ ທ່ານປຣີໂກຊິນ ກ່ອນກໍ່ກະບົດ ໄດ້ທຳການຕຳໜິ​ເພິ້​ມ​ຂຶ້ນຢ່າງເປີດເຜີຍ​ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານອ້າງວ່າ ໄດ້ຂາດການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ພວກນັກລົບ​ກຸ່ມແວັກເນີ ຈາກບັນດາຜູ້ນຳທະຫານຣັດເຊຍ ແລະອາວຸດຢ່າງພຽງພໍ. ​ກຸ່ມແວັກເນີໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານຣັດເຊຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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