ບັນດານັກສືບສວນຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການກວດດ້ານພັນທຸກຳ ແລະນິຕິເວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານເຍັບເກນີ ປຣີໂກຊິນ ຫົວໜ້າກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງແວັກເນີ ທີ່ສູ້ລົບຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນ 10 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນເຮືອບິນຕົກ ອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນຣັດເຊຍ.
ອົງການ ການບິນຂອງຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວວ່າ ການທົດສອບໄດ້ຢືນຢັນ ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຢູ່ເທິງເຮືອບິນແມ່ນເປັນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະທ່ານປຣີໂກຊິນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຮອງຄົນສຳຄັນສອງຄົນ ຄືທ່ານເດີມີຕຣີ ອຸດກິນ ແລະຜູ້ວາງແຜນດ້ານລໍຈິສຕິກຂອງກຸ່ມແວັກເນີ ທ່ານວາເລີຣີ ຊີກາລອຟ ໄດ້ ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ມີຄຳຖາມຈຳນວນນຶ່ງ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນຊ່ອງເຕເລກຣາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມແວັກເນີ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານປຣີໂກຊິນ ຜູ້ທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າມີຄວາມລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊີວິດຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ເປັນຜູ້ໂດຍສານຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຮືອບິນຕົກຫຼືບໍ່.
ເຮືອບິນອາຍພົ່ນສ່ວນໂຕທີ່ເຂົາເຈົ້າເດີນທາງຈາກມົສກູໄປຫາ ເຊນປີເຕີສະເບີກຕົກຈາກທ້ອງຟ້າ ແລະຕົກລົງມາໃສ່ທົ່ງຫຍ້າ ໃນວັນພຸດອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນຂົງ ເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງມົສກູ ພ້ອມດ້ວຍຮູບພາບວີດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄຟໄໝ້ຢ່າງແຮງຢູ່ບ່ອນເຮືອບິນຕົກ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນກ່າວເຖິງສາເຫດຂອງເຮືອບິນຕົກ ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການຂີ້ຕົວະ” ທີ່ວ່າປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເປັນຜູ້ສັ່ງການ ໃຫ້ຂ້າທ່ານປຣີໂກຊິນ ເພື່ອເປັນການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານປຣີໂກຊິນ ທີ່ນຳພາການກໍ່ກະບົດໃນວັນທີ 23 ຫາ 24 ເດືອນມິຖຸນາ ແລະເປັນການສົ່ງກຳລັງ ທີ່ຖອນອອກຈາກຢູເຄຣນ ເປັນເວລາສັ້ນໆຂອງທະຫານກຸ່ມແວັກເນີ ແລະມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ມົສກູ ກ່ອນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາ.
ບັນດານັກການເມືອງຕາເວັນຕົກແລະບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ສະເໜີວ່າ ປາດສະຈາກການສະເໜີຫລັກຖານ ທ່ານປູຕິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮ້ອງການກະບົດວ່າ “ເອົາມີດແທງທາງຫລັງ” ໄດ້ວາງແຜນສັງຫານທ່ານປຣີໂກຊິນ ອາຍຸ 62 ປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາກຳລັງກຸ່ມແວັກເນີໃນຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ສູ້ລົບຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບກຳລັງທະ ຫານຮັດເຊຍ.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານປຣີໂກຊິນ ກ່ອນກໍ່ກະບົດ ໄດ້ທຳການຕຳໜິເພິ້ມຂຶ້ນຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານອ້າງວ່າ ໄດ້ຂາດການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ພວກນັກລົບກຸ່ມແວັກເນີ ຈາກບັນດາຜູ້ນຳທະຫານຣັດເຊຍ ແລະອາວຸດຢ່າງພຽງພໍ. ກຸ່ມແວັກເນີໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານຣັດເຊຍ.