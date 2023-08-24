ທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ທ່່ານເຈກ ຊູລລິວັນ ໄດ້ຫຼຸດຄວາມຄາດໝາຍລົງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນແບບປົກກະຕິລະຫວ່າງຊາອຸດີກັບອິສຣາແອລ ທີ່ີວໍຊິງຕັນກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ໂດຍ ປະ ຕິເສດຕໍ່ລາຍງານຂ່າວ ທີ່ສະເໜີວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.
“ຍັງມີຊ່ອງທາງຢູ່ທີ່ຈະດຳເນີນໄປ ເມື່ອເວົ້າເຖິງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງການສົນ ທະນາ” ທີີ່ທ່ານຊູລລິວັນໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນຫລາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານຊູລລິວັນ ແລະບັນດາຜູ້ຮອງ ໄດ້ເລີ້ມການເຈລະຈາ ແບບແຍກກັນກັບຊາອຸດີ ແລະອິສຣາແອລ ເພື່ອວາງພື້ນຖານວຽກງານຂໍ້ຕົກລົງ.
ສັນຕິພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດຈະເປັນ “ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສຳຄັນ” ແລະໃຫ້ຜົນປະ ໂຫຍດແກ່ສະຫະລັດ “ໃນທາງພື້ນຖານ” ທ່ານຊູລລິວັນກ່າວວ່າ ໂດຍເນັ້ນຢ້ຳ ເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງ “ການຮວມຕົວກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບພາກຕາເວັນອອກກາງ” ບ່ອນທີ່ບັນດາປະເທດສາມາດຮ່ວມມືກັນ “ທຸກສິ່ງຢ່າງນັບຈາກເສດຖະກິດ ເທັກໂນໂລຈີ ໄປຫາຂົງເຂດຄວາມປອດໄພ.”
ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບການພົບປະລະຫວ່າງ ປະທາ ນາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະເຈົ້າຟ້າຊາຍໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາລແມນ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ ນິວເດລີ ເດືອນໜ້ານີ້.