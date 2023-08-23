ຈຳເລີຍຮ່ວມຄົນທຳອິດໃນຈຳນວນ 18 ຄົນກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາແຊກແຊງແລະສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ ລັດຈໍເຈຍທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ກຳລັງເຂົ້າມອບໂຕ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຈັບ ແລະລົງທະບຽນ.
ທ່ານຈອນ ອີສແມນ ອະດີດທະນາຍຄວາມທ່ານທຣໍາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ແຜນເພື່ອໃຫ້ ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນພະຍາຍາມຂັດຂວງການຢັ້ງຢືນຢູ່ໃນສະພາ ໃນການທີ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບໄຊຊະ ນະຕໍ່ທ່ານທຣໍານັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າມອບໂຕ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຕໍ່ພວກເຈົ້່າໜ້າທີ່ ເມືອງຟູລຕັນ ໃນນະຄອນອັດແລນຕາ ລັດຈໍເຈຍ. ຜູ້ຖືກກ່າວຫາອີກຄົນນຶ່ງທ່ານ ສະກັອດ ຮອນ ຜູ້ກຳກັບຄ່າປະກັນໂຕ ຊຶ່ງຜູ້ເບິ່ງການຢັ່ງສຽງຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ມອບໂຕຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານອິສແມນ ປະເຊີນໜ້າການກ່າວຫາເກົ້າກະທົງ ທີ່ອາດຈະ ຖ້າຫາກທ່ານຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕິດຄຸກເປັນເວລາຫລາຍປີ. ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄ່າປະກັນໂຕ 100,000 ໂດລາ ເພື່ອປ່ອຍໂຕຂະນະທີ່ລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີ.
ທ່ານອິສແມນ ໄດ້ຢືນຢັດເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການກ່າວຫາ ໂດຍທະນາຍຄວາມເຂດເມືອງຟູລຕັນ ທ່ານນາງແຟນີ ວິລລິສ.