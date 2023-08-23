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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຈຳເລີຍຄົນທຳອິດ ເຂົ້າມອບໂຕ ຢູ່ລັດຈໍເຈຍ ໃນ​ຄະ​ດີ​ແຊກ​ແຊງ ການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020

ທະນາຍຄວາມ ທ່ານຈອນ ອິສແມນ ຜູ້ວາງແຜນຍຸດທະສາດດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນລອດສ ແອນເຈີລິສ tວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2023

ຈຳ​ເລີຍ​ຮ່ວມຄົນທຳອິດ​ໃນຈຳນວນ 18 ຄົນກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ປະເຊີນໜ້າ​ກັບ​ຂໍ້​ຫາແຊກແຊງແລະສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ ລັດຈໍເຈຍທາງພາກໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ກຳ​ລັງ​ເຂົ້າມອບໂຕ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຖືກຈັບ ແລະລົງທະບຽນ.

ທ່ານຈອນ ອີສແມນ ອະດີດທະນາຍຄວາມທ່ານທຣໍາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ແຜນເພື່ອໃຫ້ ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນ ຊຶ່ງ​ໃນເວລານັ້ນພະຍາຍາມຂັດຂວງການຢັ້ງຢືນຢູ່ໃນສະພາ ​ໃນ​ການ​ທີ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ​ສັງ​ກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້​ຮັບໄຊຊະ ນະຕໍ່ທ່ານທຣໍາ​ນັ້ນ ໄດ້ເຂົ້າ​ມອບ​ໂຕ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຕໍ່ພວກເຈົ້່າໜ້າທີ່ ເມືອງຟູລຕັນ ໃນນະຄອນອັດແລນຕາ ລັດຈໍເຈຍ. ຜູ້ຖືກກ່າວຫາອີກຄົນນຶ່ງທ່ານ ສະກັອດ ຮອນ ຜູ້ກຳກັບຄ່າປະ​ກັນໂຕ ​ຊຶ່ງຜູ້ເບິ່ງການຢັ່ງສຽງຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ມອບໂຕຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານອິສແມນ ປະເຊີນໜ້າການກ່າວຫາເກົ້າກະ​ທົງ ທີ່ອາດຈະ ຖ້າຫາກທ່ານຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕິດຄຸກເປັນເວລາຫລາຍປີ. ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ​ກ່ຽວ​ກັບຄ່າປະກັນໂຕ 100,000 ໂດລາ ເພື່ອປ່ອຍໂຕ​ຂະ​ນະ​ທີ່ລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີ.

ທ່ານອິສແມນ ໄດ້ຢືນ​ຢັດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງທ່ານເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການກ່າວຫາ ໂດຍທະນາຍຄວາມເຂດເມືອງຟູລຕັນ ທ່ານນາງ​ແຟນີ ວິລລິສ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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