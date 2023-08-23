ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ໜ່ວຍກ້າຕາຍ ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການກູ້ໄພຕູ້ສາຍກາບ ໃນປາກິສຖານ

ບັນດາເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີທະຫານ ແລະໜ່ວຍກ້າຕາຍສາຍກາບ ໄດ້ກູ້ໄພແປດຄົນ ຮວມທັງພວກເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຜູ້ຊາຍຫົກຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຄ້າງເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ຕູ້ສາຍກາບສູງ ຢູ່ເທິງຮອມພູບ່ອນສອກຫລີກໃນປາກິສຖານ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຝຣ່ັງ AFP.
ການກູ້ໄພຢ່າງທ້າທາຍໄດ້ເລີ້ມດ້ວຍເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ດືງເອົາເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງມາສູ່ຄວາມປອດໄພ ຫລັງຈາກ 12 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ກັບຄືຶນສູ່ຖານທັບ ໃນຂະນະທີ່ອາກາດບໍ່ດີ ເຄື່ອນໃກ້ເຂົ້າມາ ໃນເວລາຄໍ່າມືດ.
ຕໍ່ມາ ໜ່ວຍກ້າຕາຍພິເສດຂອງປາກິສຖານ (SSG) ຮູ້ກັນວ່າ Maroon Berets ໄດ້ໃຊ້ສາຍເຄໂບເພື່ອຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຕູ້ຕົກລົງສູ່ຮ່ອມພູ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ສາຍກາບຊ່ວຍກູ້ໄພພວກທີ່ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ນັ້ນ.
“ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນມື້ສຸດທ້າຍຂອງຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍຈະບໍ່ເປັນຈັ່ງຊີ້ອີກ” ເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງໃນຈຳນວນທີ່ຖືກກູ້ໄພ ທ້າວອັດໂຕລລາ ຊາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP.
“ພະເຈົ້າໄດ້ໂຜດໃຫ້ຂ້ອຍມີຊີວິດເປັນເທື່ອທີສອງ” ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 15 ປີ ໄດ້ກ່າວ.
ຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງປາກິສຖານ ທ່ານອັນວາ-ອູລ-ຮັກ ກາກາຣ ຮ້ອງພວກກູ້ໄພວ່າ “ວິລະບຸລຸດຂອງຊາດ.”
“ທີມປະຕິບັດງານທີ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ ໂດຍທະຫານ ກົມການກູ້ໄພ ເຈົ້າໜ້າເຂດປົກຄອງພ້ອມທັງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.” ທ່ານໄດ້ຂຽນໃສ່ X ທີ່ຮູ້ກັນໃນເມື່ອກ່ອນວ່າ ທວິດເຕີ.