ຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນໄດ້ຍິງໂດຣນຂອງຢູເຄຣນຕົກ ຢູ່ເຂດນ່ານຟ້າມົສກູ ແລະເຂດບຣິແຢງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຢູ່ໃນເຂດມົສກູ ພົວພັນກັບໂດຣນສອງລຳ ແລະບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານການເສຍຫາຍ.
ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນມົສກູ ທ່ານເຊີເກ ໂຊບິຢານິນ ກ່າວຢູ່ໃນເຕເລກຣາມວ່າ ໂດຣນລໍານຶ່ງໄດ້ຖືກຍິງຕົກຢູ່ເຂດກຣາສໂນກັອກ ທາງຟາກຕາເວັນຕົກສຽງ ເໜືອຂອງມົສກູ ແລະແຫ່ງອື່ນໆໃນເຂດແຈສຊີທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີກ່າວວ່າ ມີຄວາມເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍແກ່ຕຶກສູງບ່ອນພັກພາອາໄສຢູ່ເມືອງກຣາສໂນກັອກ ແລະຊາກຫັກພັງໄດ້ຕົກລົງມາເຮັດໃຫ້ລົດຈຳ ນວນນື່ງເສຍຫາຍຢູ່ທາງໜ້າດິນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າໂດຣນຂອງຢູເຄຣນສອງລໍາ ຖຶກຍິງຕົກ ໂດຍເຮັດໃຫ້ລະບົບເກີດຄວາມສັບສົນ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າບຣິແຢງ ຕົກລົງມາໂດຍປາດສະຈາກການເສຍຊີວິດໃດໆ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມົສກູ ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນຊົ່ວໄລ ຍະນຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ໄດ້ມີການປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບມືກັບການໂຈມຕີຂອງໂດຣນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດນະຄອນຫລວງຣັດເຊຍ ໃນຫລາຍມື້ທີ່ຜ່ານມາ.
ຣັດເຊຍຍັງກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບຊູກອຍ ໄດ້ທຳລາຍເຮືອສັງເກດການຢູເຄຣນ ທີ່ປະຕິບັດງານ ຢູ່ເຂດຜະລິດແກັສຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນທະເລດຳ. ຖະແຫລງການກະ ຊວງປ້ອງກັນປະເທດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆກ່ຽວກັບເຫດການ ຮວມທັງສະ ຖານທີ່ແນນອນບ່ອນເກີດຂຶ້ນ.
ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ແລະນາຍພົນສະຫະລັດ ທ່ານມາກ ມິລລີ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ໄດ້ສົນທະນາເຖິງສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຢູ່ວັງວາຕິກັນໃນວັນຈັນວານນີ້.
ນາຍພົນມິລລີ ຖືສາສະໜາຄາໂທລິກ ກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບທ່ານ ອີງຕາມໂຄສົກຂອງນາຍພົນມິລລີ ພັນເອກເດຟ ບັດເລີ.