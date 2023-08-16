ຣັດເຊຍ ໂຈມຕີເມືອງທ່າ ໂອເດຊາ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງບ່ອນເກັບເຂົ້າເບລ່ ຢູ່ທ່່າເຮືອໃນຂົງເຂດໂອເດຊາ ທາງພາກໃຕ້ຢູເຄຣນ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນໃນຕອນຂ້າມຄືນ.
ຜູ້ປົກຄອງເຂດໂອເດຊາ ທ່ານໂອເລ ກີເປີ ກ່າວຢູ່ເຕເລກຣາມວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ທຳລາຍບັນດາສາງເກັບມ້ຽນເຂົ້າເບລ່ ຢູ່ທ່າເຮືອຕັ້ງຢູ່ແມ່ນໍ້າດານູບ.
ທ່ານກີິເປີ ກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານການເສຍຊີວິດຈາກການໂຈມຕີ ແລະກອງ ທັບອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງໂດຣນຣັດເຊຍ 11 ລຳຕົກຢູ່ທີ່ເຂດໂອເດຊາ.
ກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນໄດ້ທຳລາຍໂດຣນທັງໝົດ 13 ລໍາໃນຕອນກາງຄືນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ໂດຣນ Shahed ທີ່ເຮັດໂດຍອີຣ່ານ ເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໃສ່ໂອເດຊາ ແລະມີໂກລາອິບ.
ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນຂອງປະເທດ ກຳລັງຢູເຄຣນໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ ບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງອູໂຣສເຊນ ໃນເຂດໂດແນັດ ທີ່ຮອງລັດຖະມົນ ຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຮັນນາ ມາລິອາ ໄດ້ກ່າວ.