ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, ໑໖ ສິງຫາ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການຟ້ອງຮ້ອງ ທ່ານທຣໍາ ທີ່ລັດຈໍເຈຍ ພາ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິຍ​າ ທີ່ປະສົມປະສານ

ທະນາຍຄວາມປະຈຳເຂດເມືອງຟູນເຕີນ ທ່ານນາງຟານີ ວິລລິສ ກ່າວຕໍ່ສື່ສັງຄົມ ຫລັງຈາກຜົນກັບມາຈາກຄະນະຕຸລາການ ຟ້ອງຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນນຄອນອັດແລນຕາ ລັດຈໍເຈຍ ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2023

ການຟ້ອງຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອທີສີ່ ຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະອີກ 18 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຜົນການເລືອຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງໄວຢູ່ທົ່ວວົງການການເມືອງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ການຟ້ອງຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ 41 ກະທົງ ​ໂດຍຄະນະຕຸລາການ​ໃຫຍ່ລັດຈໍເຈຍ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນຕອນແລງ ວັນຈັນທີີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະລັດ ໄດ້ພາກັນພັກລະ ດູຮ້ອນປະຈຳປີ ເປັນເວລານານນຶ່ງເດືອນ.

ບັນດາຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ບັນລະຍາຍການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້​ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຢູ່ເໜືອກົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ສຳຄັນໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນການກະທຳເລື້ອງການເມືອງ ຕໍ່ຜູ້ສະໝັກຄົນນຶ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2024.

“ພວກເຮົາຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ຄະດີເຫຼົ່ານີ້ ເດີນໄປໜ້າ ​ໂດຍປາດສະຈາກການ ເມືອງຫລືແນວຄິດທີ່ແຊກແຊງໃດໆ” ຜູ້ນຳສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ໃນສະພາສູງ ທ່ານ​ຊັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້. “​ຫົວ​ໜ້າ​ຍຸ​ຕິ​ທຳປະຈຳເຂດ ໄດ້​ຟ້ອງ​ໃນຄະດີທີ່ຮ້າຍແຮງວ່າ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ.”

ໃນຕອນແລງວັນຈັນ ປະທານສະພາຕໍ່າສັງກັດພັກຣີພັບບລິກກັນ ທ່ານແຄວິນ ແມັກຄາທີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນເວທີ X ທີ່ຮູ້ກັນໃນອະດີດວ່າທວິດເຕີ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ “ໃຊ້ລັດຖະບານເປັນອາວຸດ ​ຕໍ່ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ທາງ​ການເມືອງຂອງທ່ານ ເພື່ອແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2024” ແລະໄດ້ກ່າວຫາ​ຫົວ​ໜ້າ​ຍຸ​ຕິ​ທຳເຂດເມືອງຟູນ​ຕັນ ທ່ານນາງຟານີ ວິລລິສ ຂອງ “ການໂຈມຕີປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແລະໃຊ້ເພື່ອການຫາລາຍໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ.”

ສະມາຊິກສະພາ​ຍິງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງນິກກິມາ ວິລລຽມ ປະທານພັກເດໂມແຄຣັດຂອງລັດຈໍເຈຍ ແລະເຂດຂອງທ່ານນາງຮວມຢູ່ໃນພາກສ່ວນເມືອງຟູນ​ຕັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປະຕິເສດ ບັນດາຜູ້ລົງຄະ ແນນສຽງຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍ ເພາະວ່າບໍ່ມັກຜົນການນັບ​ຄະ​ແນນທີ່ທ່ານ​ເສຍ​ໄຊ​ໃນການເລືອກຕັ້ງ​ທີ່​ເປັນທໍາໃນປີ 2020.

“ນີ້ແມ່ນມື້ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຢູ່ໃນສະພາບການແບບນີ້ເລີຍ ບ່ອນທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີຖືກກ່າວຫາຄວາມຜິດທາງອາດຍາ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຕ່າວປີ້ນການເລືອກຕັ້ງ” ທີ່ທ່ານນາງວິ​ລ​ລຽມ​ສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນກອງປະຊຸມຜ່ານທາງໂທລະສັບ ຈັດໂດຍກຸ່ມສາທາລະນະຊົນ. “ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູ່ໃນເມືອງຟູນຕັນ ພວກເຮົາໃຊ້ກົດໝາຍເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ທຸກໆຄົນ ແມ່ນແຕ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີທີ່​ປະ​ສົບ​ຄວາມລົ້ມແຫລວ. ພວກເຮົາພາກັນເລີ້ມຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານທຣໍາຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນສານ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆ.”

ບັນດາທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທ່ານດຣູ ຟາຍລິງ ທ່ານນາງເຈນີເຟີ ລິເຕີນ ແລະທ່ານນາງມາຣິຊຊາ ໂກລເບີກ ຢູ່ໃນຖະແຫລການຕອນແລງວັນຈັນ ໄດ້ຮ້ອງການຟ້ອງຮ້ອງວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມສົງ​ໄສ ທີ່ມີການຜິດພາດແລະບໍ່ຖືກ​ຕ້ອງ ​ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ດັ່ງທີ່ການດຳເນີນທັງໝົດນີ້ໄດ້ເຮັດມາ.”

ອ່່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG