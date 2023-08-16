ການຟ້ອງຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອທີສີ່ ຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະອີກ 18 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຜົນການເລືອຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງໄວຢູ່ທົ່ວວົງການການເມືອງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ການຟ້ອງຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ 41 ກະທົງ ໂດຍຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ລັດຈໍເຈຍ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນຕອນແລງ ວັນຈັນທີີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະລັດ ໄດ້ພາກັນພັກລະ ດູຮ້ອນປະຈຳປີ ເປັນເວລານານນຶ່ງເດືອນ.
ບັນດາຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ບັນລະຍາຍການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຢູ່ເໜືອກົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ສຳຄັນໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນການກະທຳເລື້ອງການເມືອງ ຕໍ່ຜູ້ສະໝັກຄົນນຶ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2024.
“ພວກເຮົາຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ຄະດີເຫຼົ່ານີ້ ເດີນໄປໜ້າ ໂດຍປາດສະຈາກການ ເມືອງຫລືແນວຄິດທີ່ແຊກແຊງໃດໆ” ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້. “ຫົວໜ້າຍຸຕິທຳປະຈຳເຂດ ໄດ້ຟ້ອງໃນຄະດີທີ່ຮ້າຍແຮງວ່າ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ.”
ໃນຕອນແລງວັນຈັນ ປະທານສະພາຕໍ່າສັງກັດພັກຣີພັບບລິກກັນ ທ່ານແຄວິນ ແມັກຄາທີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນເວທີ X ທີ່ຮູ້ກັນໃນອະດີດວ່າທວິດເຕີ ໂດຍເວົ້າວ່າປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ “ໃຊ້ລັດຖະບານເປັນອາວຸດ ຕໍ່ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທາງການເມືອງຂອງທ່ານ ເພື່ອແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2024” ແລະໄດ້ກ່າວຫາຫົວໜ້າຍຸຕິທຳເຂດເມືອງຟູນຕັນ ທ່ານນາງຟານີ ວິລລິສ ຂອງ “ການໂຈມຕີປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແລະໃຊ້ເພື່ອການຫາລາຍໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ.”
ສະມາຊິກສະພາຍິງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງນິກກິມາ ວິລລຽມ ປະທານພັກເດໂມແຄຣັດຂອງລັດຈໍເຈຍ ແລະເຂດຂອງທ່ານນາງຮວມຢູ່ໃນພາກສ່ວນເມືອງຟູນຕັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປະຕິເສດ ບັນດາຜູ້ລົງຄະ ແນນສຽງຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍ ເພາະວ່າບໍ່ມັກຜົນການນັບຄະແນນທີ່ທ່ານເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນທໍາໃນປີ 2020.
“ນີ້ແມ່ນມື້ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຢູ່ໃນສະພາບການແບບນີ້ເລີຍ ບ່ອນທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີຖືກກ່າວຫາຄວາມຜິດທາງອາດຍາ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຕ່າວປີ້ນການເລືອກຕັ້ງ” ທີ່ທ່ານນາງວິລລຽມສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນກອງປະຊຸມຜ່ານທາງໂທລະສັບ ຈັດໂດຍກຸ່ມສາທາລະນະຊົນ. “ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູ່ໃນເມືອງຟູນຕັນ ພວກເຮົາໃຊ້ກົດໝາຍເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ທຸກໆຄົນ ແມ່ນແຕ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີທີ່ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫລວ. ພວກເຮົາພາກັນເລີ້ມຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານທຣໍາຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນສານແຫ່ງຕ່າງໆ.”
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ທ່ານດຣູ ຟາຍລິງ ທ່ານນາງເຈນີເຟີ ລິເຕີນ ແລະທ່ານນາງມາຣິຊຊາ ໂກລເບີກ ຢູ່ໃນຖະແຫລການຕອນແລງວັນຈັນ ໄດ້ຮ້ອງການຟ້ອງຮ້ອງວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມສົງໄສ ທີ່ມີການຜິດພາດແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ດັ່ງທີ່ການດຳເນີນທັງໝົດນີ້ໄດ້ເຮັດມາ.”