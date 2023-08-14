ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Revolutionary

NEWS WORDS: Revolutionary
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
This week’s news word is about something that has taken place during the information age.
ຄຳສັບໃນຂ່າວຂອງອາທິດນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ບາງສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຍຸກຂໍ້ມູນ.
REVOLUTIONARY
REVOLUTIONARY: ເຣໂວລູເຊິນແນຣີ
Apple has been inventing digital products for 40 years. Handheld devices were a huge success. But buttons were still hard to use. So Apple’s designers came up with a revolutionary touch technology first introduced in iPod touch.
ບໍລິສັດ ແອັບໂປລ ໄດ້ປະດິດຄິດສ້າງຜະລິດຕະພັນດີຈີໂຕລ ເປັນເວລາ 40 ປີແລ້ວ.
ວັດຖຸທີ່ຈັບດ້ວຍມືແມ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ. ແຕ່ວ່າ ປຸ່ມກົດຕ່າງໆຍັງຍາກທີ່ຈະໃຊ້.
ເພາະສະນັ້ນ ບັນດາຜູ້ອອກແບບຂອງບໍລິສັດ ແອັບໂປລ ໄດ້ປະດິດເທັກໂນ ໂລຈີແຕະດ້ວຍມືທີ່ແຕກຕ່າງ ທີ່ຖືກນຳສະເໜີເປັນເທື່ອທຳອິດໃນເຄືື່ອງຟັງເພງ iPod touch.
Here, revolutionary means a discovery that causes a complete change in the way something is done.
ຢູ່ທີ່ນີ້ revolutionary ໜາຍຄວາມວ່າ ການຄົ້ນພົບທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທັງໝົດ ໃນວິທີທີ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຖືກເຮັດມາແລ້ວ.
It comes from the words revolt and revolution, which mean fighting for change.
ມັນມາຈາກຄຳເວົ້າ revolt ແລະ revolution ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອການປ່ຽນແປງ.
Revolutionary ideas can be about political or social change.
ແນວຄິດ Revolutionary ອາດກ່ຽວກັບການເມືອງ ຫລື ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ