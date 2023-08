ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Revolutionary

NEWS WORDS: Revolutionary

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

This week’s news word is about something that has taken place during the information age.

ຄຳ​ສັບ​ໃນ​ຂ່າວ​ຂອງ​ອາ​ທິດນີ້​ແມ່ນ ກ່ຽວ​ກັບ ບາງ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຍຸກ​ຂໍ້​ມູນ.

REVOLUTIONARY

REVOLUTIONARY: ເຣໂວລູເຊິນແນຣີ

Apple has been inventing digital products for 40 years. Handheld devices were a huge success. But buttons were still hard to use. So Apple’s designers came up with a revolutionary touch technology first introduced in iPod touch.



​ບໍ​ລິ​ສັດ ແອັບໂປລ ໄດ້ປະດິດຄິດສ້າງຜະລິດຕະພັນດີຈີໂຕລ ເປັນເວລາ 40 ປີແລ້ວ.

ວັດ​ຖຸ​ທີ່​ຈັບ​ດ້ວຍມືແມ່ນໄດ້ປະ​ສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ. ແຕ່ວ່າ ປຸ່ມກົດຕ່າງໆຍັງຍາກທີ່ຈະໃຊ້.

ເພາະສະນັ້ນ ບັນດາຜູ້ອອກແບບຂອງບໍລິສັດ ແອັບໂປລ ໄດ້ປະດິດເທັກໂນ ໂລຈີແຕະດ້ວຍມືທີ່ແຕກຕ່າງ ທີ່ຖືກນຳສະເໜີເປັນເທື່ອທຳອິດໃນເຄືື່ອງຟັງເພງ iPod touch.

Here, revolutionary means a discovery that causes a complete change in the way something is done.

ຢູ່ທີ່ນີ້ revolutionary ໜາຍຄວາມວ່າ ການຄົ້ນພົບທີ່​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການປ່ຽນແປງທັງໝົດ ໃນວິ​ທີທີ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ​ຖືກ​ເຮັດ​ມາ​ແລ້ວ.

It comes from the words revolt and revolution, which mean fighting for change.

ມັນມາຈາກຄຳເວົ້າ revolt ແລະ revolution ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອການປ່ຽນແປງ.

Revolutionary ideas can be about political or social change.

ແນວຄິດ Revolutionary ອາດກ່ຽວກັບການເມືອງ ຫລື ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ