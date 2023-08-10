ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງໂດຣນ ຢູເຄຣນ ສອງລຳຕົກ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ມົສກູ

ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼື ໂດຣນ 11 ລໍາຕົກ ທີ່ມູ້ງໜ້າ ໄປສູ່ແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ແລະ ອີກສອງລໍາມູ້ງໜ້າໄປສູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນ Telegram ວ່າໂດຣນສອງລຳທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ມົສກູໄດ້ຖືກຍິງຕົກ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ເຂົ້າໃກ້ ເມືອງ ເຊີວາສໂຕໂປລ ຢູ່ຊາຍຝັ່ງແຫຼມ ໄຄຣເມຍ. ຖະແຫລງການກ່າວວ່າ ໂດຣນ “ໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກທາງສົງຄາມ ແລະໄດ້ຕົກ ລົງສູ່ທະເລດຳ.”
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ທ່ານ ເຊີິກີ ໂຊເບຍນິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂດຣນທີີ່ບິນເວີ່ນຢູ່ເທິງອາກາດໄດ້ຖືກຍິງຕົກ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ໂດໂມເດີໂດໂວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນຫລວງ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງນຶ່ງໃນສະໜາມບິນທີ່ມີການສັນຈອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດຂອງມົສກູ ໃນຂະນະທີ່ໂດຣນ ລຳອື່ນໆໄດ້ຖືກຍິງຕົກໃກ້ກັບທາງຫຼວງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ Minsk.
ທ່ານ ໂຊເບຍນິນ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລືເສຍຫາຍຈາກເຫດການ ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມ “ໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ.”
ມົສກູ ໄດ້ເປັນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ດ້ວຍໂດຣນທີ່ຕ້ອງສົງໄສ ນັບແຕ່ ເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ເວລາໂດຣນຖືກທຳລາຍຢູ່ເໜືອ ວັງເຄຣມລິນ. ມົສກູ ຍັງໄດ້ຖີ້ມໂທດໃສ່ ກີຢິບ ສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນທາງນ້ຳໃສ່ເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນພົນລະເຮືອນ ຣັດເຊຍ ແລະທະຫານ ຢູ່ໃນທະເລດຳ.
ຢູເຄຣນ ປົກກະຕິຈະບໍ່ຢືນຢັນ ຫລື ປະຕິເສດຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນັ້ນ.