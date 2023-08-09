ລົດຖັງ ເລໂອປາດ 1 (Leopad 1) ມືທີສອງຫລາຍສິບຄັນ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເປັນ ຂອງປະເທດ ແບລຢ້ຽມ ນັ້ນແມ່ນຖືກຊື້ໂດຍປະເທດຢູໂຣບອີກປະເທດນຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ, ນັກຄ້າອາວຸດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ລົດຖັງເລໂອປາດ ທີ່ຜະລິດໂດຍ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ຢູ່ໃຈກາງການໂຕ້ຖຽງກັນ ຂອງສາທາລະນະຕົ້ນປີນີ້ ຫລັງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແບລຢ້ຽມ ທ່ານ ລູດິວິນ ເດີດົງແດ ໄດ້ກວ່າວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ສຳຫລວດ ການຊື້ລົດຖັງຄືນ ເພື່ອສົ່ງໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ແຕ່ຖືກແຈ້ງລາຄາທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ການປະທະກັນໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງສະພາບທີ່ລຳບາກໂດຍລັດຖະບານຕາເວັນຕົກ ທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາອາວຸດໃຫ້ຢູເຄຣນ ຫລັງຈາກນຶ່ງປີຂອງສົງຄາມທີ່ດຸເດືອດ. ອາວຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າເອົາຖິ້ມວ່າລ້າສະໄໝ ບັດນີ້ແມ່ນມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງ ແລະ ມັກເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນ.
ທ່ານເຟຣດດີ ແວກສລຸຍ, ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດປ້ອງກັນປະເທດ OIP Land Systems ໄດ້ຊື້ລົດຖັງຈາກລັດຖະບານ ແບລຢ້ຽມ ຫລາຍກວ່າຫ້າປີ ກ່ອນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ ຕອນນີ້ລາວໄດ້ຂາຍລົດຖັງທັງໝົດ 50 ຄັນໃຫ້ລັດຖະບານ ຢູໂຣບ ອີກປະເທດນຶ່ງ, ເຊິ່ງທ່ານບໍ່ສາມາດບອກຊື່ໄດ້ຍ້ອນມາດຕາເກັບເປັນຄວາມລັບ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຍັງບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍລາຄາດ້ວຍ.