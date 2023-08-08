ຂ່າວຫລ້າສຸດໃນຢູເຄຣນ: ຣັດເຊຍໂຈມຕີ ເຂດທີ່ພັກອາໄສ ໂດຍສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນ ແລະຮັບບາດເຈັບຫລາຍສິບຄົນ

ຢ່າງໜ້ອຍເຈັດຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 31 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລັງຈາກລູກສອນໄຟຣັດເຊຍຕົກໃສ່ເຂດທີ່ພັກພາອາໃສ່ເມືອງໂປຣກັອຟ ພາກຕາເວັນອອກ ຢູເຄຣນ ໃນຂົງເຂດດອນແນັດ ແລະເຂດກູປຽນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານອິຮໍ ກລິເມັນໂຕ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພົນລະເຮືອນສີ່ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີເທື່ອທຳອິດ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນເມືອງດອນແນັດໄດ້ເສຍຊີວິດ ລະຫວ່າງການໂຈມຕີເທື່ອທີສອງ.
ຮູບວິດີໂອ ແລະບັນດາຮູບພາບທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄົນພາກັນຊອກຫາຢູ່ບ່ອນຫັກພັງ ຮວມທັງຕຶກອາຄານຫ້າຊັ້ນທີ່ຖືກທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນຄະນະທີ່ທີມລົດສຸກເສີນໂຮງໝໍ ໄດ້ເຫັນຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດປິ່ນປົວຄົນເຈັບ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເຈດາ
ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ທ່າທາງວ່າ ເປັນໝາກຜົນໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຈີນ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສັນຕິພາບເຈດດາ ກ່ຽວກັບຢູເຄຣນ ໃນຊໍດີອາຣາເບຍໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ຈີນທີ່ເປັນກາງໄດ້ເຫັນພ້ອມການເຂົ້າຮ່ວມໃນສອງມື້ຂອງການປະຊຸມ ທີ່ໄດ້ແນໃສ່ການແກ້ໄຂສັນຕິພາບຢ່າງສັນຕິຂອງສົງຄາມຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແມັດທິວ ມີລເລີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ທ່ານເຈກ ສຸລລິວັນ ແລະຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງວິກຕໍເຣຍ ນຸນລັນ ໄດ້ພົບປະກັນສັ້ນໆຢູ່ນອກກອງປະຊຸມໃນເຈດດາ ພ້ອມດ້ວຍທູດພິເສດຂອງຈີນ ສຳລັບຕ່າງປະເທດເອີຣັດເຊຍ ແລະອະດີິດເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳຣັດເຊຍ ທ່ານລີ ຮຸຍ.