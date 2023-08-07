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ງານ​ລູກ​ເສືອ ຈຳໂບຣີ ໃນເກົາຫລີໃຕ້ ຈົບ​ລົງກ່ອນກຳນົດ ຍ້ອນພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ

ຮູບພາບທົ່ວໄປຂອງບ່ອນພັກເຊົາ ພວກສະກຸດໂລກຈຳໂບຣີ ທີ່ເມືອງບວນ ພາກເໜືອແຂວງເຈໂອລາ ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2023

ງານ​ລູກ​ເສືອ​ໂລກ ແຈມໂບຣີ ໃນເກົາຫລີໃຕ້ ຈະສິ້ນສຸດກ່ອນກຳນົດເນື່ອງຈາກ ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ກຳລັງເຂົ້າມາເຖິງ, ບັນດາຜູ້ຈັດຕັ້ງໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານເພື່ອຊ່ວຍ​ຢ່າງ “ຮີບດ່ວນ” ກັບຄວາມພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງພວກເດັກນ້ອຍຫລາຍສິບພັນຄົນກັບຄືນບ້ານ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ (AFP)

ປະມານ 43,000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຈຳໂບຣີ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນແຂວງ ເຈໂອລາເໜືອ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ແຕ່ວ່າຄື້ນອາກາດຮ້ອນຮຸນ​ແຮງໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍລູກ​ເສືອຫລາຍຮ້ອຍຄົນພາກັນລົ້ມປ່ວຍ ບັງຄັບໃຫ້ ລັດ​ຖະ​ບານໂຊລ ຕ້ອງສົ່ງພວກນາຍແພດທະຫານ, ສະ​ໜອງລົດບັສຕິດແອເຢັນໄປ​ໃຫ້ ແລະ ປະ​ຕິ​ຍານ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເພື່ອໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ກຸ່ມ​ລູກ​ເສືອ ອາເມຣິກັນ ແລະອັງກິດ ທີ່ໄດ້ຖອນຕົວໃນທ້າຍອາທິດທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ໄດ້ອ້າງ​ເຖິງ​ຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ ອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງ, ເຖິງແມ່ນບັນ ດາຜູ້ຈັດຕັ້ງກ່າວວ່າ ງານຈຳໂບຣີ ຈະສືບຕໍ່ໄປ, ໂດຍ​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ມັນ​ດັ່ງ​ກັບ “ເວທີສຳລັບເອົາຊະນະຄວາມທ້າທາຍ.”

ແຕ່ວ່າດ້ວຍການພະ​ຍາ​ກອນວ່າ​ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ກຳ​ລັງ​ຫຍັບ​ເຂົ້າຈະ​ກະ​ທົບ​ໃສ່​ພື້ນ​ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ຮ່ວມທັງທີີ່ພັກເຊົາຂອງພວກລູກ​ເສືອ​ນັ້ນ, ງານຈຳໂບຣີ ຈຶ່ງ​ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢຸດກ່ອນກຳນົດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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