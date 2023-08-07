ງານລູກເສືອໂລກ ແຈມໂບຣີ ໃນເກົາຫລີໃຕ້ ຈະສິ້ນສຸດກ່ອນກຳນົດເນື່ອງຈາກ ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ກຳລັງເຂົ້າມາເຖິງ, ບັນດາຜູ້ຈັດຕັ້ງໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານເພື່ອຊ່ວຍຢ່າງ “ຮີບດ່ວນ” ກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງພວກເດັກນ້ອຍຫລາຍສິບພັນຄົນກັບຄືນບ້ານ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ (AFP)
ປະມານ 43,000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຈຳໂບຣີ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນແຂວງ ເຈໂອລາເໜືອ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ແຕ່ວ່າຄື້ນອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍລູກເສືອຫລາຍຮ້ອຍຄົນພາກັນລົ້ມປ່ວຍ ບັງຄັບໃຫ້ ລັດຖະບານໂຊລ ຕ້ອງສົ່ງພວກນາຍແພດທະຫານ, ສະໜອງລົດບັສຕິດແອເຢັນໄປໃຫ້ ແລະ ປະຕິຍານທີ່ຈະທຳຄວາມພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອງານດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມລູກເສືອ ອາເມຣິກັນ ແລະອັງກິດ ທີ່ໄດ້ຖອນຕົວໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ອາກາດຮ້ອນຮຸນແຮງ, ເຖິງແມ່ນບັນ ດາຜູ້ຈັດຕັ້ງກ່າວວ່າ ງານຈຳໂບຣີ ຈະສືບຕໍ່ໄປ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພິຈາລະນາມັນດັ່ງກັບ “ເວທີສຳລັບເອົາຊະນະຄວາມທ້າທາຍ.”
ແຕ່ວ່າດ້ວຍການພະຍາກອນວ່າພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ກຳລັງຫຍັບເຂົ້າຈະກະທົບໃສ່ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ຮ່ວມທັງທີີ່ພັກເຊົາຂອງພວກລູກເສືອນັ້ນ, ງານຈຳໂບຣີ ຈຶ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢຸດກ່ອນກຳນົດ.