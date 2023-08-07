ບັນດານັກສືບສວນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ຄົ້ນຫາຊາກຫັກພັງຂອງລົດໄຟຕົກລາງເມື່ອ ທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 34 ຄົນ ທີ່ເປັນອຸ ບັດຕິເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງຄັ້ງຫລ້າສຸດ ຂອງລະບົບລາງລົດໄຟເກົ່າແກ່ຂອງ ປາກິສຖານ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ (AFP).
ຜູ້ໂດຍສານຫລາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ໄດ້ຢູ່ໃນລົດໄຟດ່ວນຮາຊາຣາ ເວລາລົດ ໄຟຕົກອອກຈາກລາງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ຮາບພຽງຂອງແຂວງ ຊິນດ໌ ໃກ້ກັບ ເມືອງ ນາວາບຊາ, ປະມານ 250 ກິໂລແມັດ ໂດຍທາງລົດໄຟຈາກເມືອງທ່າ ກາຣາຈີ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ມັນໄດ້ທຳການເດີນທາງ 33 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປພາກເໜືອຫາເມືອງ ຮາເວລຽນ ໃນແຂວງ ຄາຍເບີ ປັກຕຸນຄວາ, ເວລາທີ່ຄວາມຫາຍຍະນະໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃກ້ກັບ ເມືອງ ຊາຮາຣີ ປະມານເວລາອາຫານທ່ຽງ.
ທ້າວ ອາສມັດ ອາລີ ອາຍຸ 25 ປີ ຜູ້ທີ່ມີຮ້ານຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນເກີດເຫດໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍໄດ້ນັ່ງຢູ່ຮ້ານຂອງຂ້ອຍ ໃນທັນໃດກໍມີສຽງແຮງດັງຂຶ້ນ”.
ລາວເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຄິດໃນທັນທີວ່າ ມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ. ພວກເຮົາ ພາກັນເລີ່ມແລ່ນ ແລະເວລາພວກເຮົາໄປເຖິງ ພວກເຮົາໄດ້ດຶງເອົາສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບອອກມາຈາກຊາກຫັກພັງ.”
ທ່ານມູຮຳມາດ ອັຟຊານ ໂກຣາຈີ ໂຄສົກຂອງອົງການລາງລົດໄຟປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ເພີ້ມ ຂຶ້ນເຖິງ 34 ຄົນ.
ໂຮງໝໍຢູ່ໃນເຂດໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າດີ້ນຮົນທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນດາຜູ້ໂດຍສານທີ່ນຳມາດ້ວຍອາການບາດເຈັບທີ່ຮ້າຍແຮງ.