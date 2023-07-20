ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງວີໂອເອ ສຳລັບແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາມີການໂອ້ລົມກັບບັນດາພະນັກງານໂຍທາ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ກຳລັງພາກັນເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເມືອງອາລິງຕັນ ໃນລັດເວີຈີເນຍ ເຂົາເຈົ້າມີໜ້າທີ່ສ້ອມແປງ ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະດຸດກວາດຫິມະໃນລະດູໜາວ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຂດອາລິງຕັນ ຫລື Arlington County ເປັນເຄົາຕີ້ນ້ອຍສຸດ ແລະຮັ່ງມີ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລັດເວີຈີເນຍ ຕິດກັບນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເມືອງອາລິງຕັນ ເປັນທີ່ຕັ້ງທຳນຽບຫ້າແຈ ສຸສານແຫ່ງຊາດ ສະໜາມບິນແຫ່ງຊາດ ຣໍໂນລ ເຣແກັນ ອະນຸສາວະລີ ອີໂວຈີມາ (Iwo Jima) ແລະ ອະນຸສາວະລີກອງທັບອາກາດ. ນອກນັ້ນ ກໍຍັງເປັນທີ່ພັກພາອາໄສບັນດາລັດ ຖະກອນ ນັກການເມືອງແລະອື່ນໆ ທີ່ມີປະຊາກອນທັງໝົດປະມານ 238,643 ຄົນ.
ໃນໄລຍະກວ່າສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຂົງເຂດນີ້ ໄດ້ພາກັນປະກອບອາຊີບ ມີໜ້າທີ່ການ ແລະໄດ້ວາງບົດບາດອັນສຳຄັນຮັບໃຊ້ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງນີ້. ໜ້າທີ່ວຽກງານອີກຢ່າງນຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕິດຕໍ່ກັນມາ ຫລາຍໆລຸ້ນ ຈົນເຖິງເທົ້າປັດຈຸບັນນີ້ກໍຄື ວຽກງານໂຍທາ ທີ່ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວເປັນຫົວໜ້າ ແລະເປັນພະນັກ ງານຢູ່ຫລາຍໆພະແນກ. ທ້າວວິລັດ ວົງພິລາ ອາຍຸ 34 ປີ ເຮັດວຽກຢູ່ພະແນກປູທາງ ສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງ ໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ວຽກງານສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານກາຍຍະແກ້ວ ວັນນະແສງ ຫົວໜ້າກວດກາທໍ່ນໍ້າ ແລະນໍ້າ ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ເມືອງອາລິງຕັນ ມາໄດ້ 20 ກວ່າປີແລ້ວ ທ່ານມັກວຽກງານ ແລະໄດ້ອະທິບາຍໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານລັກກີ ທິບພະວົງສາ ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ເມືອງອາລິງຕັນ ມາເປັນເວລາ 15 ປີ ມັກໜ້າທີ່ວຽກງານ ເພາະເປັນວຽກບໍ່ໜັກ ແລະໄດ້ຮັບເບເນຟິດ ຫລາຍ ຢ່າງຊຶ່ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
ກ່ອນຈະໄດ້ເຂົ້າມາ ເປັນພະນັກງານຖາວອນ ຂອງລັດຖະບານເມືອງອາລິງຕັນ ບັນດາພະນັກງານເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການພິສູດເຖິງຄວາມສາມາດ ຫົກເດືອນ ຫາປີນຶ່ງ. ຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເປັນພະນັກງານຖາວອນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເບເນຟິດຈາກການເຮັດວຽກເຊັ່ນວ່າ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ໄດ້ຮັບເງິນລ່ວງເວລາ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ປະກັນໄພຊີວິດ ມີວັນພັກລາດຊະການ ມີວັນພັກປະຈຳປີ ມີເງິນອອມສິນ ແລະໄດ້ຮັບເງິນບໍານານຕະຫລອດຊີວິດ.