ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາ ຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບ ທ່ານພົງໄຊ ພາທິຜົນ ກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດປູກຝັງຂະ ໜາດນ້ອຍຢູ່ເມືຶອງອິນດຽນ ທາວ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ແລະທ່ານພົງໄຊ ແມ່ນໃຜ ມາຈາກໃສ ແລະປູກຝັງຫຍັງແດ່ນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່.
ເມືອງອິນດຽນ ທາວ (Indian Town) ຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ ຫ່າງຈາກໂຕເມືອງປອດ ແຊນລູຊີ (Port Saint Lucie) ໄປທາງພາກໃຕ້ປະມານ 36 ໄມ.ສະຖາ ແຫ່ງນີ້ ມີຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ກຳປູເຈຍ ໄທ ແລະມຽນມາ ເປັນເຈົ້າຂອງສວນປູກຝັງ ມີອາກາດຮ້ອນຕະຫລອດປີ ແລະສາມາດປູກພຶດຜັກຂອງຊາວເອເຊຍ ໄດ້ເກືອບທຸກຊະນິດ ເພື່ອສົງອອກຂາຍຢູ່ຕາມຕະຫລາດຮ້ານຄ້າເອເຊຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ທາງພາກເໜືຶອຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານພົງໄຊ ພາທິຜົນ ເປັນຄົນເຜົ່າລາວຍໍ້ ເກີດຢູ່ເມືອງເຊໂປນ. ທ່ານພົງໄຊ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດປີ 1979 ແລະໄດ້ເລີ້ມທຳມາຫາກິນເຮັດວຽກຢູ່່ຮ້ານອາຫານ ທີ່ ເມືອງລອງບິຈ (Long Beach) ລັດຄາລິຟໍເນຍ. ຕໍ່ມາໄດ້ຕັດສິນໃຈມາຊື້ດິນ 20 ເຮັກຕາ ເພື່ອເຮັດສວນປູກພຶດຜັກຢູ່ເມືອງອິນເດຽນ ທາວ ທີ່ລັດຟລໍ ຣິດາ ມາເປັນເວລາ 20 ປີ ແລ້ວ ຊຶ່ງທ່ານພົງໄຊ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ້າວອໍ ອົງ ມາຈາກຊົນເຜົ່າ ກະຫລ່ຽງມຽນມາ ເຄີຍທຳມາຫາກິນຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ເມື່ອໄດ້ມາເຫັນຊີວິດການເປັນຢູ່ ມີອາກາດອົບອຸ່ນ ມັກຊີວິດການປູກຝັງລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈຍົກຍ້າຍມາຢູ່ເມືອງອິນດຽນ ທາວ. ທ້າວອົງ ເຮັດວຽກເປັນຄົນສົ່ງເຄື່ອງປູກຂອງຝັງຈາກສວນ ທ່ານພົງໄຊ ໄປໃຫ້ຜູ້ສັ່ງຊື້່ຢູ່ລັດຕ່າງໆ ຊຶ່ງທ້າວອົງ ກ່າວວ່າ:
ນາງແພມເມີລາ ເຄຣເຕິນ ແມ່ນຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ ມາເປັນເວລາກວ່າສີ່ທົດສະວັດ ແລະເປັນລູກຄ້າປະຈຳ ຂອງພວກຊາວສວນຢູ່ໃນເຂດນີ້. ນາງແພມເມີລາ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ລັດຟລໍຣິດາ ເປັນລັດເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການປູກພຶດຜັກ ແລະໝາກໄມ້ຕ່າງໆຂອງປະເທດທີ່ມີອາກາດຮ້ອນ. ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ດືງດູດເອົາຊາວລາວ ມົ້ງ ກຳປູເຈຍ ຫວຽດນາມ ແລະອື່ນໆ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນມາຊື້ທີ່ດິນທຳມາຫາກິນ ປູກຝັງ ເຮັດທຸລະກິດສ້າງລາຍໄດ້ດີ ແລະສົ່ງອອກຂາຍຢູ່ຕາມຕະຫລາດ ເອເຊຍຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ.