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ປູຕິນ ກ່າວອ້າງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ລົດຖັງແລະລົດຫຸ້ມເກາະຂອງຢູເຄຣນ 923 ຄັນຖືກທຳລາຍໃນສອງອາທິດ

ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ພ້ອມ​ກັບ​ລົດ​ຖັງ T-72 ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຖືກ​ຢຶດ​ໄດ້ ຈັດ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ທີ່​ເມືອງ​ເຊີນ​ນີ​ຮິບ ໃກ້​ກັບ​ຊາຍ​ແດນ​ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ ເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ທີ 28 ຕູ​ລາ 2022. (AP Photo/Aleksandr Shulman)Russia Ukraine War Explainer

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ທີ່​ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 21 ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມານີ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 4 ມິ​ຖຸ​ນານັ້ນ ໄດ້​ຊັກ​ຊ້າ​ລົງ ຍ້ອນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ທະ​ຫານ​ແລະ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ຢ່າງ​ໜັກ. http://kremlin.ru/events/president/news/71474

ການ​ສູນ​ເສຍ​ຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ​ແມ່ນ “ໃຫຍ່​ຫຼວງ” ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ກ່າວ. ຄຳ​ຖາມ “ບໍ່​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ” ແຕ່​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ “ການ​ສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ສູ້​ລົບ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງກອງ​ທັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

“ມາ​ຮອດ​ຄືນນີ້… ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ລົດ​ຖັງ​ຂອງ​ສັດ​ຕູ 245 ຄັນ ແລລົດຫຸ້ມເກາະຊະນິດຕ່າງໆປະມານ 678 ຄັນທ່ານປູຕິນກ່າວ.

ການກ່າວອ້າງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ປູ​ຕິນ​ທີ່​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ “ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ສູ້​ລົບ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ” ແມ່ນ​ “ຜິດ​ພາດຢ່າງ​ສິິ້ນ​ເຊີ​ງ” ພົນ​ໂທ​ Ben Hodges ອະດີດຜູ້ບັນຊາການກອງທັບບົກສະຫະລັດ ໃນຢູໂຣບ ກ່າວຕໍ່ ລາການກວດຂ່າວ ຫຼື Polygraph.info.

“ທັງ​ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນຫຼື​ໂຄ​ສົກ​ຄົນ​ໃດ ຫຼື​ວ່າ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ປູ​ຕິນ​ເອງ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ແມ່ນ​ແຕ່​ໜ້ອຍ​ດຽວ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ເຊື່ອ ຫຼື​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ໃດໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ສົງ​ຄາມ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ’ ນາຍ​ພົນ Hodges ກ່າວ.

ໃນເວລາທີ່ທ່ານປູຕິນຖະແຫຼງຢູເຄຣນສາມາດຢຶດຄືນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ເມືອງແລະບ້ານຕ່າງໆທີ່ຣັດເຊຍຢຶດຄອງຢູ່.

https://www.abc.net.au/news/2023-06-20/ukraine-eight-villages-retaken-piatykhatky-counteroffensive/102498534

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ທີ່​ນະ​ຄອນບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 16 ມິ​ຖຸ​ນານັ້ນ ນາຍ​ພົນ​ມາກ ເອ ມິ​ລ​ລີ (Mark A. Milley) ປະ​ທານ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ຮ່ວມ​ຂອງກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ “ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ດົນ​ສົມ​ຄວນ - ແລະ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສູງ.

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ ທີ່​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້ໆ​ກັບ​ນາຍ​ພົນ​ມິ​ລ​ລີ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ ໃນ​ຄວາມ ສາ​ມາດ​ຂອງກອງ​ທັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

“ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ຢູ​ເຄ​ຣນ… ຍັງ​ມີ​ຄວາມສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ສູ້​ລົບ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ” ທ່ານ ອອ​ສ​ຕິນ​ກ່າວ ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພສ​ທ໌.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/15/ukraine-defense-contact-group-pentagon/

ໃນກໍລະນີ ການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານປູຕິນທີ່ວ່າລົດຖັງແລະລົດຫຸ້ມເກາະ​ 923 ຄັນຂອງຝ່າຍຢູເຄຣນໄດ້ຖືກທຳລາຍນັ້ນ ໂຕເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນສູງຫຼາຍໆເທົ່າ ກວ່າການຄຳນວນຂອງອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະໃດໆ. ມັນຍັງສູງກວ່າແມ່ນກະທັງການສູນເສຍຂອງຢູເຄຣນທັງໝົດ ໃນຮອບ 16 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ເປີດສາກການຮຸກຮານບຸກໂຈມຕີຢ່າງເຕັມອັດຕາ.

ອີງຕາມເວັບໄຊ້ Oryx ຊຶ່ງເປັນເວັບຊ້ທີ່ໃຫ້ການວິເຄາະທາງທະຫານ ລົດຖັງຂອງຢູເຄຣນ 550 ຄັນ ແລະລົດຫຸ້ມເກາະ 291 ຄັນ ຊຶ່ງທັງໝົດ 841 ຄັນໄດ້ຖືກທຳລາຍ ເສຍຫາຍ ຫຼືປະຖິ້ມ ຫຼືຖືກຢຶດ ຫຼັງຈາກວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022 ຫາວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2023.

https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-ukrainian.html

ການກ່າວອ້າງຂອງປູຕິນທີ່ວ່າ ລົດຖັງແລະລົດຫຸ້ມເກາະຂອງຢູເຄຣນ ຖືກທຳລາຍນັບແຕ່ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ແມ່ນແນ່ນອນ ໄຮ້ສາລະຢ່າງສິ້ນເຊີງຫົວໜ້ານັກຄົ້ນຄວ້າຂອງເວັບໄຊ້ Oryx ​ທ່ານເຈກັບ ຈານອບກີ (Jakub Janovsky) ກ່າວຕໍ່ ລາການກວດຂ່າວ ຫຼື Polygraph.info.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງເວັບໄຊ້ Oryx ກະປະມານວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ສູນເສຍລົດຖັງ 17 ຄັນ ແລະລົດຫຸ້ມເກາະ 26 ຄັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 1 ຫາ 19 ມິຖຸນາ. ​ເວັບໄຊ Oryx ສາມາດຊີ້ບອກແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງລົດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້.

Zaporizhzhia Counter-offensive Losses as of 2023-06-19 - Google Sheets

ບໍ່​ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃດໆ ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ.

ຕົວ​ຢ່າງ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ກ່າວ​ອ້າງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ມິ​ຖຸ​ນາ​ວ່າ ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ລົດ​ຖັງ 186 ຄັນ ແລະ​ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ 418 ຄັນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/71445

ໃນການໂອ້ລົມກັບພວກນັກຂຽນລົງອິນເຕີແນັດ ທີ່ວັງເຄຣັມລິນເມື່ອ 3 ມື້ກ່ອນ ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ທ່ານປູຕິນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ທຳລາຍລົດຖັງຢູເຄຣນ 160 ຄັນ ແລະລົດຫຸ້ມເກາະ 360 ຄັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຢູເຄຣນໄດ້ເລີ້ມບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ.

https://ria.ru/20230613/vstrecha-1877833031.html

ເຖິງ​ແມ່ນ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ຫຼັກ​ຖານ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ມັນ​ກໍ​ລົ້ມ​ແຫຼວ.

ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 15 ມິ​ຖຸ​ນາ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ນຳ​ວິ​ດີ​ໂອ​ອອກ​ມາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຜ່ານ​ທາງ​ທວີດ​ເຕີ​ ທີ່ເວົ້າ​ວ່າ “ພິ​ສູດ” ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ເສຍ​ໄຊ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​. ວີ​ດີ​ໂອ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ​ລົດ​ຖັງ​ແລະ​ລົດລຳ​ລຽງ​ພົນ AFV ຫຼາຍ​ສິ​ບ​ຄັນ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ​ເປັນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ແລະ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ.

https://twitter.com/mfa_russia/status/1669270449535041536

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ຈາກແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ເປີດ​ ທາງ​ທວີ​ດ​ເຕີ້ ທີ່​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ບົ່ງ​ບອກທາງ​ພູ​ມີ​ສາດ ສະ​ແດງວ່າ​ລົດ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ເຫັນ​ໃນ​ວີ​ດີ​ໂອ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ສະ​ຫລຸບ​ວ່າ ມີ​ລົດ​ທັງ​ໝົດ 11 ຄັນທີ່​ຖ່າຍ​ຈາກ​ຫຼາຍໆ​ມູມ.

https://postimg.cc/BX5kpWXP

https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a44157100/ukraine-suffers-losses-breaching-minefield/

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ອອ​ສ​ຕິນ ກ່າວ​ທີ່​ນະ​ຄອນບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌ ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ລົດ​ຫ້າ​ຄັນ​ປະ​ມານ​ 1,000 ເທື່ອ ຈາກ​ສິບ​ມູມ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.

https://www.aljazeera.com/news/2023/6/16/us-military-chief-says-ukraine-offensive-a-very-difficult-fight

https://twitter.com/DefMon3/status/1669406158468071436

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